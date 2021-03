Caterina Betti a Cuochi d’Italia racconta la storia del piselletto di Bettona

La chef perugina Caterina Betti ha rappresentato l’Umbria al programma ‘Cuochi d’Italia’ condotto dallo chef Alessandro Borghese, prodotto da Sky Italia e trasmesso su TV8 in prima TV assoluta. Nell’ultima puntata andata in onda, la chef – giudicata dai ‘colleghi’ Cristiano Tomei e Gennaro Esposito – ha proposto un piatto tipico di Bettona, il piselletto. Da sempre appassionata di cucina, attualmente Caterina Betti si occupa del processo creativo e della realizzazione dei piatti delle sua azienda ‘Cucinare catering eventi’ insieme alla socia Diana Capodicasa, esperta di marketing e comunicazione.

Il programma vede sfidarsi 20 cuochi provenienti da tutte le regioni della penisola per stabilire chi tra loro sia il migliore rappresentante della tradizione culinaria italiana. Il 9 marzo Caterina ha sfidato la Liguria a suon di ricette tradizionali. “Ho un’azienda di catering / scuola di cucina – racconta Betti – e la mia collega mi ha iscritto di nascosto in un momento in cui il lavoro non c’era. Dopo una dura selezione, sono stata scelta a gennaio per rappresentare l’Umbria. E per me è stata un’emozione grandissima: non sono nata chef, per anni sono stata una fotografa e da sette anni questa passione per la cucina è diventata un lavoro. Nella prima puntata ho vinto contro la Liguria, poi ho perso contro la Toscana, ma con tanti complimenti”.

La scelta del piselletto è stata facile: “Ho scelto una peculiarità della regione – racconta Betti – un legume che si credeva estinto e che invece alcune famiglie bettonesi hanno continuato a coltivare. Era scomparso dal mercato dagli anni ’70 ma grazie a una ricerca sono arrivata a queste famiglie. E ho pensato fosse bello portare in tv la storia di un piccolo borgo che, mentre gli uomini erano al fronte, coltivando un legume semplice e vendendolo poi nei mercati della vicina Perugia, ha permesso a tante donne di sopravvivere. Una storia bellissima e romantica”.