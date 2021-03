USCireA Primavera, l’arte si rimette in moto con il teatro itinerante

L’Umbria aderisce alla rete delle USCA e al Festival USCireA Primavera con il Teatro a Domicilio (con annessi contatti) e La LiberBici. Dal barbonaggio teatrale nelle piazze di tutto il mondo, alla formula “delivery”, un mezzo per rimettere in moto l’arte e sottolinearne l’importanza per la collettività, in un momento d’emergenza e di totale chiusura dei luoghi culturali.

Dall’Umbria ci sono Carlo Dalla Costa, Tommaso Gennari e Marco Toccaceli (Teatro a domicilio umbro) e Michele Volpi (LiberBici di Perugia) per questo simbolico festival in scena fino al 27 marzo. USCireA Primavera è un’iniziativa dalla rete delle Unità speciali di continuità artistica (Usca, appunto) fondate a livello nazionale a dicembre da Ippolito Chiarello. Le unità hanno raggiunto migliaia di spettatori e mantenuto un rapporto dal vivo molto importante in questo momento storico di chiusura dei teatri e ora lanciano questo Festival che vuole essere anche un grande invito al pubblico a tornare a teatro quando sarà possibile farlo e un richiamo alle istituzioni a sostenere in modo strutturale una futura difficile “riapertura”. I promotori dell’iniziativa ricordano che le attività delle USCA umbre proseguiranno anche oltre alle date del festival e auspicano possano diventare una realtà stabile da affiancare agli spettacoli in teatro e alle performance in biblioteca.