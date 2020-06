Fondo affitti 2020, anche a Bettona il bando per le risorse: i requisiti

Le risorse a disposizione per il Comune sono pari a 18.486,16 euro: come richiedere il bonus

Il Comune di Bettona ha pubblicato sul proprio sito www.comune.bettona.pg.it il bando di concorso per il fondo affitti 2020, ossia per l’assegnazione di contributi a sostegno dell’affitto, previsto dal Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione. Le risorse a disposizione per il Comune sono pari a 18.486,16 euro. Possono presentare la domanda – da oggi 15 giugno fino al 15 luglio 2020 – i cittadini italiani, di uno Stato dell’Ue o stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 o stranieri in possesso dei requisiti di cui all’articolo 40, comma 6 dello stesso decreto, che abbiano residenza anagrafica o attività lavorativa stabile.

Il bando per il Fondo affitti 2020, insieme al modello di domanda da presentare, sono disponibili sul sito web del Comune di Bettona www.comune.bettona.pg.it Per informazioni e delucidazioni si può contattare l’ufficio servizi sociali del Comune ai seguenti numeri :075 9885751 /9885752. La domanda regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo e sottoscritta con allegata copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità (art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e copia del permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti alla U.E.), indirizzata al Comune di Bettona, P.zza Cavour n.14,06084 Bettona PG, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro postale riportante la data dell’Ufficio Postale accettante) oppure tramite Posta elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: segreteria@pec.comune.bettona.pg.it