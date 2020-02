Furto al circolo Anspi di Passaggio di Bettona (foto)

Furto al Circolo Anspi a Passaggio di Bettona. Come rivelato dalla pagina Facebook della stessa associazione, i malviventi hanno agito tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio. Due le porte danneggiate: i ladri, dopo essere entrate, hanno sottratto due console, un televisore e quantità notevoli di alcolici e cibi vari. Danneggiato anche l’ingresso laterale del teatro sottostante. Sul fatto indagano le forze dell’ordine.

Come detto, la notizia del furto al circolo Anspi di Bettona è stata annunciata dalla pagina Facebook nella giornata di ieri, martedì 4 febbraio 20202. Non è la prima volta che accadono tali furti nella zona. “Ribrezzo – è uno dei tanti commenti via Facebook – l’impegno di questo gruppo di giovani che a fatica cerca di mantenere in piedi questo sano ambiente rischia di essere vanificato da questi comportamenti malsani. Tutta la comunità – concludono alcuni cittadini – ne è danneggiata. C’è davvero bisogno di un intervento da parte di tutti per far sì che questi ripetuti furti e danni non si verifichino mai più”.

Sempre in questi giorni un altro furto è avvenuto in un’abitazione tra Bastia Umbra e Costano, nella zona industriale. I ladri sono penetrati in casa da una finestra distruggendo il vetro mentre non c’era nessuno. Diversi i danni, non chiara l’entità del bottino. È stata sporta denuncia alle Forze dell’ordine.