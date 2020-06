Gelaterie d’Italia 2020 del Gambero Rosso, Dulcinea e Luca Manini ancora presenti

(Stefano Berti) È a Passaggio di Bettona, ancora una volta, uno dei gelati più buoni d’Italia. Dulcinea Gelateria, dopo i già tanti successi e riconoscimenti del recente passato, è stata insignita dell’importante riconoscimento del Gambero Rosso che ha deciso di inserirla nuovamente nella “Guida delle Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso 2020” tra i best maestri gelatieri di tutta Italia.

“Luca Manini ha appreso dal padre Ugo la passione e i segreti del mestiere – si legge nella motivazione delle Gelaterie d’Italia 2020 del Gambero Rosso – ed è ormai un nome noto nel mondo del gelato artigianale di qualità. Il laboratorio a vista è la fucina in cui sperimenta con estro combinazioni golose a partire da materie prime scelte, che valorizzano pure le produzioni locali e la stagionalità degli ingredienti, con un occhio anche alle allergie e intolleranze alimentari. Il gelato è cremoso e bilanciato (non eccede in zuccheri); tutti da provare i 24 gusti che si avvicendano nelle sorbettiere, divisi in classici (come il cioccolato fondente monorigine Santo Domingo) e specialità sempre nuove e accattivanti, come il gusto yogurt allo zafferano con miele, cereali e noci, o il pane burro e marmellata, una crema con pane tostato e caramellato, burro, zucchero e confettura di lamponi. Fra i sorbetti – continua la motivazione nella guida – consigliamo mora di rovo, fichi, pesca, mela con cannella (tutto secondo stagione), non mancano suggestioni gastronomiche (come il parmigiano con pere e noci). Completano il quadro mono-porzioni, yogurt, semifreddi e dolci delle festività come pandori e panettoni. Materiali di servizio computabili”.

La Guida Gelaterie d’Italia 2020 del Gambero Rosso, realizzata in collaborazione con Orion e presentata in anteprima durante il Sigep di Rimini, giunge quest’anno al suo quarto compleanno con l’edizione 2020. Una fotografia attenta che osserva i migliori indirizzi italiani dedicati al “sottozero”, intercetta nuove tendenze e sensibilità di quella fetta sempre più ampia di gelatieri che ha scelto un approccio di studio, ricerca, sperimentazione e confronto, senza tralasciare l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. I maestri gelatieri di Dulcinea, Luca Manini e il padre Ugo che iniziò nel lontano 1979 a fare gelato, producono le loro bontà con ingredienti selezionati e processi artigianali accurati. Tanta, ancora una volta, la felicità nello staff familiare della gelateria Dulcinea, per quello che è l’ennesimo premio ottenuto. “In quello che è un anno molto particolare caratterizzato dall’emergenza Covid-19, questo ennesimo traguardo ci regala ancor più felicità – ha affermato Luca Manini – tanti sacrifici, tanta passione, siamo ripartiti più forti di prima consapevoli del momento che l’intera comunità sta vivendo, certi che uniti supereremo questo brutto periodo. La cosa che è mancata molto in questo periodo statisticamente è stato il gelato – sottolinea Manini – noi abbiamo cercato di rimanere presenti nei pensieri delle persone. È stato bello rivederli quando è cessato il lockdown alla riapertura della nostra attività. È bello ed emozionante vedere tanta gente in fila, attenta ed ordinata, che aspetta un nostro gelato. Ciò ci riempie il cuore di orgoglio. Per questo – conclude Luca Manini – mai come in questa occasione, in cui il nostro gelato artigianale può regalare un sorriso o una dolce emozione, un immenso grazie va ai nostri affezionati clienti. È grazie a loro che ogni giorno cerchiamo di migliorarci e fare sempre meglio”.

Tanti i successi di Dulcinea gelateria, assoluta protagonista al Sigep di Rimini in più occasioni nelle recenti edizioni. Poi dal Golosario al Gastronauta, dove compare fra le 10 migliori gelaterie in Italia dal 2013 in avanti, fino alle Guide di Repubblica e al Gambero Rosso. Segnalata anche dal Corriere della Sera, la gelateria Dulcinea di Passaggio di Bettona è recensita anche su TripAdvisor ed EccellenzeItaliane.

Dulcinea Gelateria è sponsor di AssisiNews e AssisiSport fin dalla fondazione di entrambe le testate del gruppo. La redazione porge sinceri complimenti a Dulcinea gelateria per i continui successi professionali.

Foto © Redazione AssisiNews