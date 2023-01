Museo della Città di Bettona riaperto al pubblico con nuovi orari e nuovo appalto

La struttura e la biblioteca comunale saranno gestite per i prossimi tre anni da Sistema Museo

In occasione della festa dell’Epifania, venerdì 6 gennaio 2023, ha riaperto al pubblico il Museo della Città di Bettona con un orario prolungato dalle 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 20.”Un’occasione per visitare Bettona, dove archeologia etrusca e romana si fondono con la raffinatezza del Perugino nel trecentesco Palazzo del Podestà, sede del Museo della Città, scrigno d’arte e cultura senza tempo”, si legge in una nota dell’amministrazione comunale bettonese.

Secondo la scheda sul sito del ministero, da cui è tratta anche la foto in evidenza, “La raccolta del Museo della Città di Bettona, formatasi dal 1904 per lo più con opere demaniate e lasciti di famiglie locali, comprende materiale di vario genere e strettamente legato alla storia locale. Tra le molte opere si segnalano il Sant’Antonio di Padova e la Madonna della Misericordia con i Santi Stefano, Girolamo e committenti di Pietro Vannucci detto il Perugino, il San Michele Arcangelo di Fiorenzo di Lorenzo, l’Adorazione dei pastori di Dono Doni, la Madonna in gloria e Santi di Jacopo Siculo, i Santi Pietro e Paolo di Giuseppe Ribera detto lo Spagnoletto e la terracotta invetriata raffigurante Sant’Antonio di Padova riconducibile all’ambiente dei Della Robbia. La sezione archeologica espone materiali di epoca preromana (umbri ed etruschi) e romana provenienti dal territorio di Bettona: terrecotte architettoniche, ceramiche, iscrizioni, urne e cippi funerari e una magnifica testa marmorea di Afrodite della media età imperiale”.

Il 2023 si apre con un nuovo appalto per il Museo della Città di Bettona e per la Biblioteca Comunale Madonna del Ponte di Passaggio. Ad aggiudicarsi la gara è stata la società Sistema Museo, già gestore del Museo della città fin dalla sua apertura al pubblico 1996. L’appalto che avrà la durata di tre anni ha come obiettivo principale quello di valorizzare il circuito culturale di Bettona, rendendolo capace di rispondere ai bisogni culturali e sociali del singolo e della collettività.

Questi gli orari di apertura al pubblico:

Da novembre a marzo:

venerdì e sabato 10.30-13 / 14.30-17

domenica 10-13 / 14.30-17.30

Da aprile ad ottobre:

venerdì e sabato 10.30-13 / 15.30-18

domenica 10-13 / 15-18

