Piatto di Sant’Antonio 2023, la festa entra nel vivo (intervista video)

Entra nel vivo il Piatto di Sant’Antonio 2023 che – dopo due anni di pandemia – finalmente tornerà in forma piena e come da sentita tradizione angelana. C’è grande attesa per la festa che si celebrerà domenica 22 gennaio, quando le varie famiglie e cittadini accorreranno in piazza per la consueta benedizione degli animali. Protagonista della mattinata la fanfara a cavallo della Polizia di Stato, che arriverà con una ventina di uomini e cavalli e che, nel corso della mattinata, suonerà anche alcuni brani.

Il gruppo editoriale Assisi News ha intervistato i Priori Serventi 2023, che hanno raccontato il loro viaggio in questi anni di pandemia – sono infatti in carica dal 2020 – ma anche alcuni dettagli in vista dell’imminente festa. (Continua dopo il video)

“È stata un’avventura non calcolata, – spiega Moreno Fortini presidente dei Priori Serventi 2023 – siamo entrati nel 2020, l’anno in cui è scoppiata la pandemia. In questi tre anni, a tenerci uniti è stata l’amicizia che abbiamo l’uno con l’altro. Quando indossi il mantello, non lo fai per te stesso ma sei responsabile di tutta la comunità. C’è gran voglia di tornare sulla piazza a festeggiare questo evento. Ci aspettiamo tantissime persone e cercheremo di fare tanto per tutti i cittadini”.

“Vi aspettiamo tutte le sere nella taverna presso lo storico ristorante Biagetti”, aggiunge Giacomo Fioroni, uno dei dodici Priori Serventi che riepiloga alcuni degli eventi in programma per il Piatto di Sant’Antonio 2023: “Si comincia il 19 con la gara di solidarietà: rivolgo un appello a tutti gli imprenditori del territorio a venire a trovarci perché il ricavato della serata andrà in beneficenza alle associazioni del territorio che hanno bisogno. Il 20 gennaio ci sarà la cacciata dei priori, dove i Priori Serventi chiameranno al loro fianco tutti i Priori Entranti. Sarà una sorpresa – sottolinea Giacomo Fioroni – scoprire i nuovi dodici che ci sostituiranno. Il 21 c’è il focaraccio che, quest’anno, verrà fatto di fronte alla Basilica Papale. Per finire, il 22 vi aspettiamo per il tanto atteso ritorno in piazza della nostra festa“.

“Il Piatto è la festa più longeva della comunità angelana – continua il presidente Moreno Fortini – quando vieni investito da questo compito ti senti addosso una responsabilità immensa. È un’esperienza emozionante che va fatta per la comunità. Invito tutti a partecipare al Piatto di Sant’Antonio 2023 – conclude Moreno Fortini – nelle prime serate abbiamo già registrato il tutto esaurito ma vi aspettiamo anche nei prossimi giorni“.

