Natale 2020 a Bettona, panettone a ogni famiglia segno di augurio e vicinanza (foto)

Lodevole iniziativa a Bettona e nelle frazioni del comune da parte dell’amministrazione comunale unitamente alle tante associazioni del territorio. Tutti insieme in questi giorni che accompagnano verso le festività di Natale 2020 a Bettona, per donare un panettone, in segno di vicinanza in un periodo non facile dovuto all’emergenza Covid-19, per una campagna porta a porta destinata a tutte le famiglie del comune umbro.

“In quest’anno così particolare segnato dalla pandemia da Covid-19, ci apprestiamo a dover trascorrere un Natale, diverso da sempre e da come ce lo saremmo immaginato, fra difficoltà e forti incertezze. Il Natale – scrive in una nota il sindaco di Bettona Lamberto Marcantonini – però resta una festività che ha per tutti un forte valore, non solo religioso ma anche culturale ed emotivo, e pur tenendo conto della particolarità del momento, non può passare inosservato”.

Da qui la lodevole iniziativa per il Natale 2020 a Bettona: “L’Amministrazione Comunale di Bettona, che crede nell’importanza della collaborazione tra le parti e nel consolidamento dei rapporti umani – continua il sindaco del borgo umbro – ingredienti fondamentali per una sinergia di intenti, unitamente alle Associazioni del territorio (Pro-Loco, Confraternita Madonna del Ponte, Circolo Santa Croce, Circolo ANSPI, GenitoriPiù, BettonaMTB) ha offerto a tutte le famiglie un dolce tradizionale natalizio, come segno di condivisione”.

Ieri, domenica 13 dicembre, alla presenza del sindaco e di tutti i rappresentanti delle associazioni anche l’imam con una parte della comunità musulmana di Bettona ha ricevuto in dono i panettoni come simbolo di unione comunitaria e collaborazione. “Vogliamo guardare oltre l’attuale momento di emergenza e riporre la massima fiducia nella capacità di risollevarsi della nostra Comunità. Come segno e buon auspicio nelle strade principali del centro storico e nelle frazioni di Bettona – prosegue il sindaco Marcantonini – sono state installate le illuminazioni natalizie oltre ai tradizionali alberi pieni di luci. Il Presepe vivente che da anni si svolge nel periodo delle festività natalizie, quest’anno non si potrà organizzare”.

Infine gli auguri, quest’anno con questo gesto importante in segno di una vicinanza ancora più forte: “Auguriamo a tutta la Cittadinanza Buone festività e un felice 2021 di pace, gioia e prosperità, con la speranza vera, che questa occasione di festa possa essere per tutti noi anche momento di profonda riflessione e di condivisione dei valori universali propri di ogni persona, al fine di contribuire tutti insieme a rendere la nostra piccola Comunità sempre più unita, coesa, collaborativa, capace di ascoltare l’altro. Un pensiero particolare – conclude il sindaco – a tutti coloro colpiti dal virus, duramente provati. Per ricordare loro che non sono soli: la sofferenza, il dolore, la paura, non si cancellano e lasciano ferite che raccontano di difficoltà ed incertezze, ma “insieme”, uniti, si può ritrovare la speranza e guardare con fiducia al domani”.