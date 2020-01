La Pennacchi di Bettona in visita al Senato della Repubblica (foto)

Una bella e interessante esperienza per gli alunni della Pennacchi di Bettona, voluta da scuola e Comune per avvicinare i giovani e le istituzioni. È stata particolarmente interessante e stimolante la visita di Palazzo Madama a Roma, la sede del Senato della Repubblica, delle classi II A e B della Scuola Secondaria di primo grado G.Pennacchi di Bettona. I ragazzi erano accompagnati dalle docenti Ida Faloia, Cristina Censi, Cristina Brizi, Sabrina Ginepri. Era presente anche l’assessore bettonese alle politiche scolastiche Rosita Tomassetti.

Durante la visita a Palazzo Madama, gli studenti hanno avuto la possibilità di conoscere e capire il meccanismo della camera alta del Senato; i docenti, in particolare, hanno illustrato il funzionamento e i compiti di Palazzo Madama. Come detto, infatti, la visita ha avuto come obiettivo quello di avvicinare l’istituzione ai giovani, rendendola più accessibile.

Progetti come questi, fortemente voluti dall’amministrazione comunale bettonese e in particolare dall’Assessorato all’Istruzione, diretto dall’assessore Rosita Tomassetti, “sono capaci – si legge in una nota della giunta guidata dal sindaco Marcantonini – di divulgare i principi della Costituzione valorizzando la partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita politica. E sono importanti per far comprendere ai futuri cittadini la rilevanza della conoscenza della Carta Costituzionale su cui si basa la nostra storia”.