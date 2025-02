Sicurezza, a Bettona arrivano nuove installazioni di videosorveglianza

Continuano le operazioni di messa in sicurezza del territorio, da parte dell’Amministrazione Comunale di Bettona guidata dal Sindaco Valerio Bazzoffia. Proprio in questi giorni sono iniziate le operazioni di installazione degli impianti di videosorveglianza urbana e controllo stradale, come disposto con Deliberazione di Giunta Comunale n° 117 del 19/12/2024, che si aggiungono alla corposa operazione di rifacimento di parte della segnaletica verticale ed orizzontale.

I varchi di videosorveglianza saranno installati in due dei principali punti di accesso/uscita dal territorio comunale: uno nella Fraz. di Colle, nei pressi dell’intersezione di Via Perugia con Via Etrusca, e uno nella Fraz. di Cerreto, nei pressi dell’intersezione di Via Perugia con Via Tordandrea. L’investimento per la sicurezza finanziato interamente con risorse proprie del Comune di Bettona, per un importo complessivo di,€ 20:000,00.

Questi varchi di lettura targa sono capaci di leggere e memorizzare (conservando in memoria per 7 giorni i dati raccolti, come da normativa privacy) le targhe, i modelli ed il colore di tutti i veicoli transitanti in ambo le direzioni di marcia. Oltre a ciò il sistema verifica se i veicoli transitanti sono rubati o segnalati per motivi di Polizia, se sono coperti da assicurazione e se sono stati regolarmente sottoposti alla verifica periodica di revisione. Gli impianti saranno in grado di rilevare tutti i veicoli transitanti, in entrambi i sensi di marcia, e saranno in funzione h 24, 7 giorni su 7.

Il funzionamento dei varchi di lettura targa è, a grandi linee, il seguente: al momento del transito di un veicolo, la telecamera ne legge la targa, la confronta con i dati presenti nelle banche dati per verificare se per quel veicolo sono presenti segnalazioni di Polizia, se è provvisto di copertura assicurativa e se è stato sottoposto a regolare revisione periodica. I dati rilevati vengono trasmessi sia al data-base presente nel Comando di Polizia Locale, dove sono conservati per 7 giorni, sia, in tempo reale, al tablet in dotazione alla pattuglia della Polizia Locale che, durante apposito posto di controllo, potrà tempestivamente fermare i veicoli segnalati come irregolari, controllandoli e adottando i necessari provvedimenti.

Inoltre, i dati conservati al Comando, potranno essere consultati ed elaborati, attraverso specifico software in dotazione, sia per estrapolare statistiche sulla circolazione stradale, sia per la ricerca di veicoli segnalati per motivi di polizia giudiziaria. Infatti sarà possibile verificare il transito di un veicolo “ricercato”, sia in orario diurno che notturno, per il quale si dispone anche solo di informazioni parziali, come una parte della targa, colore del veicolo, modello del veicolo; funzioni molto importanti per l’esito positivo di indagini di polizia giudiziaria.

“Questo investimento va inteso come parte iniziale di un progetto più ampio sulla sicurezza che, a compimento, vedrà realizzate altre due postazioni di controllo, una nella Fraz. di Passaggio, in Via Assisi, ed una nella Fraz. di Cerreto, in Via Tordandrea, ponendo sotto controllo le altre due principali vie di accesso/uscita dal territorio comunale. L’installazione di questi impianti di videosorveglianza, sono un importante contributo per la sicurezza urbana e stradale del Comune di Bettona in linea con il programma di mandato e con le esigenze della popolazione ” – dichiara il Sindaco Valerio Bazzoffia, che continua: “ringrazio la Polizia Locale per aver predisposto il progetto e per la professionalità dimostrata per il controllo del territorio e della sicurezza stradale”.

