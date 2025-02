È nato il nuovo consiglio direttivo dell’Ente Palio che lancia un’iniziativa teatrale e il concorso per lo stendardo 2025

A inizio mese la sede dell’Ente Palio ha ospitato la prima riunione generale dell’anno dove è stato definito il nuovo consiglio direttivo dell’Ente Palio. Il Presidente Federica Moretti e il Coordinatore Claudio Fiorucci hanno accolto i nuovi capitani eletti dai rioni: Aurora Panzolini (Moncioveta), Chiara Proietti (Portella), Arianna Pettirossi (San Rocco) e Matteo Battistini (Sant’Angelo).

Dopo i saluti di rito ai capitani sono stati presentati anche i nuovi delegati che compongono il nuovo consiglio direttivo dell’Ente Palio: Delegati rione Moncioveta: Giulia Belloni, Marco Giuliani, Vanessa Capocchia, Federica Ascioti; Delegati rione Portella: Elena Carloni, Gabriele Caseti, Elisa Frappini, Daniele Trippetta; Delegati rione San Rocco: Stefania Capezzali, Gianmarco Gareggia (Vice Presidente Ente Palio), Alberto Leonardi, Paris Lupattelli; Delegati rione Sant’Angelo: Barbara Bastianini (Segretaria Ente Palio), Nino Budina, Marco Gnavolini, Alioscha Menghi; Delegato Sindaco di Bastia Umbra: Alice Bianchi; Delegato Pro Loco Bastia Umbra: Luisa Mancinelli Degli Esposti; Delegato Parrocchia di Bastia Umbra: Cecilia Fanini; Delegato Regione Umbria: carica in fase di assegnazione

Appena insidiato, il nuovo consiglio direttivo dell’Ente Palio si è subito messo in moto confermando la collaborazione con l’Associazione Artecheinclude per IN TEATRO LAB, il nuovo Corso di Teatro Inclusivo per ragazzi. Il progetto, che sarà gratuito, è stato finanziato dal ricavato dell’evento INPALIO “mettiamoci IN gioco” andato in scena il 6 e il 7 settembre 2024. A tal proposito, il presidente dell’Ente Palio Federica Moretti ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Ogni promessa è debito, e oggi siamo felici di mantenere la nostra! L’Ente Palio di San Michele, i quattro Rioni e il gruppo IN PALIO sono entusiasti di annunciare l’inizio di “IN TEATRO LAB”, un corso di teatro per ragazzi e ragazze dai 16 ai 25 anni. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione in tutte le sue forme, creando occasioni di crescita e abbattendo le barriere che ostacolano la piena partecipazione alla vita comunitaria. Un ringraziamento speciale va al nostro sponsor principale, Concetti S.p.A., e alla preziosa collaborazione di tutti i Rionali e dell’associazione Artecheinclude. Grazie di cuore a tutti per il supporto! Vi aspettiamo numerosi! “

L’Ente Palio de San Michele di Bastia Umbra ha inoltre indetto il Concorso per l’ideazione e la realizzazione dello STENDARDO DEL PALIO 2025. Il concorso, a partecipazione gratuita, è aperto ad artisti, anche non professionisti, che abbiano compiuto 18 anni di età. Il bozzetto dovrà essere accompagnato da due testi dattiloscritti (in cartella formato A4 di lunghezza massima di 2.500 battute, spazi compresi, per ciascun foglio) contenenti:

la descrizione dell’immagine e delle simbologie dell’opera, dei tessuti e dei materiali

scelti per la realizzazione dello Stendardo, tipologia dei supporti di sostegno;

la presentazione dell’artista: residenza, opere e mostre realizzate, stile artistico di riferimento e tecniche perseguite, ecc.

All’artista vincitore verrà assegnato un premio di Euro 500, lo stendardo verrà assegnato al RIONE vincitore della 63esima edizione 2025 del “Palio de San Michele”. Il bozzetto dovrà essere inviato, a proprie spese, all’Ente Palio, entro e non oltre, il 31 maggio 2025 al seguente indirizzo: L’Arredamento 2P – Via Insula Romana, 7 – 06083 – Bastia Umbra (PG). La Giuria, dopo attenta valutazione, proclamerà il vincitore del concorso, entro e non oltre il 24 giugno 2025. Tutti gli elaborati pervenuti saranno sottoposti a insindacabile giudizio della Giuria tecnica che si riserva la possibilità di chiedere all’autore vincitore alcune modifiche o migliorie ritenute appropriate per la realizzazione finale dello Stendardo del Palio. Qualora l’artista non intenda aderire a tali istanze, lo stesso sarà escluso dal concorso e si procederà ad aggiudicare il riconoscimento al concorrente successivo nella classifica. La consegna dello Stendardo del Palio dovrà essere effettuata, inderogabilmente, entro e non oltre, il 2 Agosto 2025. Qualora, l’opera non sia realizzata entro tale termine, l’artista vincitore non avrà diritto al premio. Lo Stendardo dovrà essere consegnato a cura del vincitore del concorso, mentre rimangono in carico all’Ente Palio la realizzazione e il sistema delle aste di sostegno per lo stesso, fino a un massimo di spesa di € 300,00 (trecento). Il Regolamento completo, la scheda di partecipazione e il bando del concorso sono presenti sul sito internet www.paliodesanmichele.it al seguente link REGOLAMENTO CONCORSO PALIO 2025.

Torna anche il concorso “Il Palio incontra la Scuola”, nato con l’obiettivo di valorizzare l’identità territoriale, la creatività e promuovere la partecipazione al Palio de San Michele di Bastia Umbra delle giovani generazioni. Il premio è rivolto agli studenti delle Scuole d’infanzia, delle primarie e secondarie di I grado, situate nella Regione dell’Umbria, che potranno, singolarmente o in coppia, inviare un elaborato inedito in base alle sezioni e ai temi seguenti:

1a sezione: Scuola dell’infanzia (III anno) e della Scuola primaria (classi I, II, III, IV e V): “Colora le emozioni che ti trasmette il Palio”

2a sezione: Scuola secondaria di I grado: “Disegna lo Stendardo del Minipalio ”

Il termine per la presentazione di tutti gli elaborati è fissato entro, e non oltre, il 22 maggio 2025 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: “Il Palio incontra la Scuola” c/o Alioscha Menghi – Piazza Luigi Masi, 13 – 06083 – Bastia Umbra (PG) I soggetti interessati potranno partecipare con un solo elaborato, singolarmente o in coppia. Gli elaborati finalisti (dal primo al terzo) della 1a e 2a sezione saranno automaticamente incamerati nell’Archivio Storico del Palio. I lavori presentati potranno essere recuperati entro, e non oltre, il 31 luglio 2025. Trascorso tale periodo anche questi saranno conservati nell’Archivio Storico del Palio.

