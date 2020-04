Tasse e tributi sospesi o cancellati a Bettona: quali saltano o slittano

Anche Bettona è tra i Comuni che sospende o cancella tasse e tributi almeno fino a settembre. La giunta comunale di Bettona, nella sua ultima riunione, ha preso importanti provvedimenti in merito alle imposte e tasse comunali a seguito della pandemia provocata dal Coronavirus, che sta causando fermi e chiusure anche nel piccolo comune umbro.

Nel dettaglio, come si legge in una nota dell’amministrazione comunale, sarà abolita la Tosap per il 2020 per le aziende bettonesi che hanno subito l’interruzione della propria attività; abolizione della Tari per quattro mesi del 2020 sempre per le aziende che hanno interrotto l’attività (la differenza verrà richiesta a partire da fine settembre 2020); sono sospesi gli accertamenti e previsioni di tutte le imposte pregresse e non corrisposte (gli eventuali accertamenti saranno richiesti in due rate al 31 dicembre 2020 e al 30 aprile 2021).

Inoltre, tra le tasse e tributi sospesi o cancellati, sono sospesi i pagamenti delle tasse fino al 31 maggio 2020 per tutti. Per i contribuenti che non hanno subito riduzione del reddito a causa del Covid 19, prima rata al 30 giugno 2020. Infine, la giunta ha disposto la sospensione di tutte le tariffe per mensa, trasporto scolastico e asilo nido.

“I provvedimenti vanno nella direzione di sostenere gli operatori economici al fine di contenere gli effetti provocati dall’emergenza sanitaria sulle famiglie e le attività del territorio fortemente colpite”, dice il sindaco di Bettona, Lamberto Marcantonini. “Come Amministrazione Comunale abbiamo voluto e stabilito di rinviare e ridurre i versamenti di tasse e tributi comunali. È una decisione autonoma che, teniamo a sottolineare, non è richiesta, né imposta dai provvedimenti nazionali. Un aiuto in più che vogliamo dare alle Attività Economiche ed alle Famiglie del territorio comunale per far sentire ai cittadini che in un momento particolare l’Amministrazione comunale è loro vicina e farà di tutto per alleviare al massimo i disagi. Ovviamente – conclude il sindaco – continueremo a fare tutto ciò che i margini di manovra ci consentiranno, a sostegno dell’intera cittadinanza”