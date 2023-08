Villa del Boccaglione: una porta oltre il tempo, a Bettona visite, degustazioni e anche uno spettacolo

Villa del Boccaglione a Bettona sarà protagonista di “Villa del Boccaglione: Una porta oltre il tempo” un evento “da non perdere” il 3 settembre 2023, grazie alla collaborazione tra il Comune, Cambio Festival e Piccolo Teatro degli Instabili, inserita nel quadro di Media Valle T.O.U.R. – arT fOod toURism, definito “un viaggio multisensoriale, tra enogastronomia, arte e sport”, che vede coinvolti Todi, Marsciano, Deruta, Bettona, Torgiano, Cannara, Monte Castello di Vibio, Fratta Todina, San Venanzo e Collazzone nel progetto Media Valle T.O.U.R. – arT fOod toURism.

“Villa del Boccaglione – ha spiegato il sindaco, Valerio Bazzoffia, rappresenta un luogo unico che merita di essere valorizzato. Nella scelta delle proposte artistiche abbiamo aperto la nostra visione a realtà contemporanee, che avessero la forza di prendere la storia e costruire relazioni, racconti, suggestioni, in modo originale. La collaborazione tra Cambio Festival e Piccolo Teatro degli Instabili è il risultato di questa ricerca, dove la conoscenza e la professionalità, sono un elemento che fa la differenza. Vogliamo crescere, migliorare e presentare Bettona come un luogo in cui godere della bellezza in modo profondo. L’esperienza di due realtà così importanti, con Fulvia Angeletti e Francesco Raspa in testa, dimostra anche come si possano allargare i confini delle collaborazioni all’Umbria intera”.

La giornata bettonese parte alle ore 10.15 con l’accoglienza degli ospiti nel parterre d’onore della Villa del Boccaglione; alle 10.30 e alle 11.45 due turni di visite guidate condotte da uno storico dell’arte, che racconterà la storia e gli aneddoti legati alla Villa. All’interno della Sala degli Specchi sarà possibile ammirare le opere dell’artista umbro Emanuel Gargano (la visita solo su prenotazione obbligatoria a bettonadavivere@libero.it / 366 6735767). Alle ore 13 sempre all’interno delle sale di Villa del Boccaglione “Brindisi alla Villa” una degustazione di prodotti tipici locali gestita dalle aziende del territorio e a seguire alle 19 Tramonto a Villa del Boccaglione, con lo spettacolo musicale “The Young Beethoven. Gli artigli di un artista da cucciolo” interpretato da Marco Scolastra (Piano Solo) e Sandro Cappelletto (drammaturgia e voce narrante). L’ingresso al concerto è gratuito con prenotazione obbligatoria a bettonadavivere@gmail.com / 339 2035919. “Siamo molto felici di contribuire a organizzare questo importante evento, in una location così imponente e suggestiva”, le parole di Angeletti e Raspa. “Si tratta – aggiungono – di una prima collaborazione che auspichiamo possa fare da apripista a numerose altre in futuro. Il Piccolo Teatro degli Instabili e il Cambio Festival sono legati da una comune passione per l’arte, la cultura e la ricerca. Il Piccolo conserva la sua vocazione nel teatro, il Cambio nella musica, e la fusione tra arti e le sperimentazioni in altri ambiti sono materia che ben si addice alle due direzioni artistiche. Il progetto musicale e teatrale, nella forma del racconto, del giovane Beethoven ben rappresenta questa visione”.

