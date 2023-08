Meteo Assisi 25-27 agosto 2023: venerdì e sabato infuocati, domenica rinfresca e lunedì… pioggia!

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Le previsioni di oggi sono per il meteo Assisi 25-27 agosto 2023, come sempre con uno sguardo attento anche all’umbria

Buongiorno cari lettori, torna oggi l’edizione completa della rubrica meteo, relativa al fine settimana 25-27 settembre con il tempo previsto per Assisi e l’Umbria >a cura di Luca Tiberti. Occasione mi è per salutarvi e ringraziarvi sempre per seguirci!

Settimana molto calda sul nostro territorio con punte di 37 gradi localmente sulle pianure e clima decisamente più caldo del normale (10 gradi oltre il normale sia per le temperature massime che per le minime della notte). Nel corso del fine settimana ancora grande sofferenza con temperature massime che potranno toccare picchi di 38 gradi qua e la poi da domenica arrivano i venti meridionali e della nuvolosità a tratti che preannunciano “la svolta” del lunedì. Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme, per il meteo Assisi 25-27 agosto 2023 e anche per l’Umbria:

Oggi venerdì: giornata soleggiata, molto calda e climaticamente molto pesante da trascorrere con massime intorno 38 gradi localmente. Consiglio di evitare di uscire tra le 10 e le 20 per rischio malori o colpi di calore. Venti bollenti occidentali.

Domani sabato: giornata fotocopia del venerdì con sole e caldo e temperature massime sempre vicine ai 38 gradi. Venti bollenti sud-occidentali . Restate chiusi in casa tra le 10 e le 20.

Domenica infine: giornata nella quale qualcosa inizia a cambiare finalmente! Arrivano dapprima delle velature appanna-sole al mattino poi a seguire nuvolosità a tratti più accentuata. Sole sempre presente per diversi tratti ancora in questa giornata ma inizia a farsi vedere di meno. Temperature massime in calo (grazie ai venti e alla maggiore nuvolosità) su valori tra 34 e 35 gradi in pianura. Venti caldi meridionali in intensificazione man mano che ci avviciniamo alla sera.

Breve anticipazione come sempre sul tempo per inizio settimana che vedrà un netto peggioramento del tempo con occasione per forti rovesci di pioggia, grandinate localmente intense e colpi di vento o trombe d’aria per effetto della troppa energia accumulata nei giorni precedenti. Mettete a riparo i vostri raccolti, piante da frutto e auto!

Auguriamo a tutti voi un sereno weekend e vi diciamo di tenere duro ancora fino a domenica (restando chiusi in casa tra le 10 e le 20) poi sarà altra storia e si potrà finalmente tornare ad uscire!

