Emilia Perugini compie 102 anni, oggi è a Rivotorto la grande festa

(AssisiNews continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a [email protected] Oggi dedichiamo uno spazio ai 102 anni della signora Emilia Perugini).

Ancora un compleanno ad Assisi per festeggiare 102 anni di età. Festa super a Rivotorto di Assisi per Emilia Perugini in Fioroni che taglia il traguardo dei 102 anni di vita. Emilia, donna e mamma, una vita dedita alla famiglia e al lavoro, con un grande amore per i propri cari.

Emilia Perugini in Fioroni ha raggiunto questo traguardo straordinario, imprenditrice, donna e mamma in un periodo ancora oggi duro e difficile. “Buon compleanno al nostro maestro Shifu” – scrive la nipote Fernanda Fioroni via social da cui è tratta l’immagine in evidenza (Shifu è il personaggio saggio in ogni sua decisione su Kung Fu Panda, fra i più grandi capolavori di animazione della storia della Disney, un personaggio duro e a volte severo che in realtà tiene tantissimo ai suoi allievi, ndr).

A festeggiare Emilia Perugini in questa bella domenica 21 novembre 2021 è la famiglia nella sua Rivotorto. Emilia da anni è un modello per il figlio, la nuora, le nipoti e i pronipoti, fieri di lei.

Ad Emilia Fioroni e alla famiglia, gli auguri della redazione di AssisiNews e del nostro intero gruppo editoriale!

© Riproduzione riservata