Fermina Catanosse compie 100 anni, grande festa ad Assisi con parenti e amici

Viene da una famiglia assisana di sette figli. Ancora in vita ha due sorelle: Liliana di 94 anni e Chiara di 91 anni

(Assisi News continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a info@assisinews.it. Oggi dedichiamo uno spazio ai 100 anni della signora Fermina Catanosse, compiuti il 24 novembre 2023).

Fermina Catanosse compie 100 anni! Fermina Catanosse è nata il 24 novembre 1923. Ha lavorato per tanti anni come sarta nel comune di Assisi. Si è sposata con Francesco Rossi nel 15 dicembre 1951 e sono stati spostati per 78 anni e mezzo, ma poi lui è morto nel 2020 a 95 anni. (Continua dopo la foto)

Viene da una famiglia assisana di sette figli. Ancora in vita ha due sorelle: Liliana di 94 anni e Chiara di 91 anni. Un grande traguardo festeggiato in una delle sale parrocchiali di San Rufino ad Assisi con tanti parenti ed amici. A Firmina, le felicitazioni e tanti auguri dalla redazione di Assisi News! (Continua dopo la foto)

“Buon compleanno nonna Fermina, a te che vivi con gioia ed entusiasmo questo momento e ogni giorno della tua vita, grazie per l’esempio che sei! Ti vogliamo bene! Augurissimi a nome di tutta la tua Città di Assisi!” – le parole dei Sindaco di Assisi Stefania Proietti che ha fatto visita alla festeggiata.

© Riproduzione riservata