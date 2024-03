Gina Nottiani compie 103 anni, festa grande per l’ultracentenaria assisana

(Assisi News continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a info@assisinews.it. Oggi dedichiamo uno spazio ai 102 anni di Gina Nottiani).

Una “nonna” ultracentenaria centenaria per Assisi, tra le più anziane del territorio: lei è Gina Nottiani, per gli assisani di Piazza Nova e non solo Gina la Mastrona, che compie 103 anni. A darne notizia la figlia Serenella, con un profluvio di mi piace e commenti e auguri; la signora ha ricevuto anche la visita della prima cittadina, Stefania Proietti, che ha portato a Gina gli auguri della Città.

La signora Nottiani ha festeggiato circondata dall’amore di tutta la sua famiglia, dei suoi figli, nipoti e pronipoti. “Gina ricorda benissimo la sua ‘Piazza Nova’, gli amici e le famiglie, il Calendimaggio e tanti episodi e vicende di Assisi”, aveva scritto tempo fa il sindaco. Gina Nottiani è stata festeggiata da tre generazioni: i figli Serenella e Mario con i cognati Alfredo e Tiziana, i nipoti Marco e Barbara e i pronipoti Sofia, Lorenzo, Beatrice che letteralmente la adorano!

“Nonna Gina è da sempre una persona molto forte e altruista, c’è veramente tanto da imparare da lei…è veramente appassionata è attaccata alla sua amata Assisi – di cui parla tuttora – e penso che sia stato un grande dispiacere non poterci più abitare, comunque d’altronde penso sia molto felice di stare insieme a tutti noi nipoti che la amiamo veramente tantissimo…”, le parole della pronipote Sofia.

“E tutti noi cittadine e cittadini di Assisi – conclude Proietti – abbracciamo forte la nostra Gina e le auguriamo ogni bene in questo traguardo eccezionale di una splendida nonna di Assisi!”.

