Gina Berretti, altro importante traguardo: festeggiati 101 anni

(Assisi News continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a info@assisinews.it. Oggi dedichiamo uno spazio ai 101 anni della signora Gina Berretti, compiuti lo scorso 6 aprile 2023).

Un’altra nonna ultracentenaria ad Assisi: festa grande per la signora Gina Berretti, festeggiata come da tradizione dalla famiglia e dalla giunta per l’importante traguardo dei 101 anni.

“È bellissimo – le parole del sindaco Proietti – poter festeggiare insieme alle nostre nonne e ai nostri nonni il traguardi dei 100 anni e più! Come nel caso di Gina Berretti che, in questo mese di Aprile, ha compiuto 101 anni, circondata dall’affetto della famiglia, fratello sorelle nipoti e pronipoti. In una atmosfera di luce piena e vera, Gina continua ad essere lucido punto di riferimento della famiglia Berretti che ha voluto festeggiarla nella gioia! Gina, oltre che bellissima nella sua persona, è una persona che ricorda con amore il suo lavoro e che continua ad amare la sua Assisi! La sua gioia quando le abbiamo raccontato come sta rifiorendo il Pincio è stata grandissima: ‘Ci voglio tornare per le mie passeggiate in estate!’ E come non fare di tutto, cara nonna Gina, per esaudire il tuo desiderio!

Auguri nonna Gina – la conclusione del messaggio del sindaco – il sole si rispecchia nei tuoi occhi come la gioia che porti alla tua famiglia, ai tuoi amici, alla nostra Assisi!”

