Emergenza Covid 19, i ringraziamenti di una cittadina a sindaco e municipale

(AssisiNews continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d'impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l'Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Oggi dedichiamo uno spazio ai ringraziamenti di una cittadina alla polizia municipale e al sindaco Stefania Proietti).

Amministrare una città non è solo emettere ordinanze e riparare strade, così come svolgere il lavoro di Polizia municipale non è solo sanzionare. “Animata da un sentimento semplice”, quello che “in un momento di sconforto abbiamo bisogno anche di buone notizie”, una cittadina scrive alla redazione di AssisiNews per dei ringraziamenti al sindaco e alle forze dell’ordine per il loro lavoro. “In un momento di smarrimento collettivo e di personaggi pubblici e politici che giocano al ‘Ponzio Pilato’ (laviamoci e igienizziamoci le mani!) – scrive la cittadina nei suoi ringraziamenti – voglio ringraziare il comando dei vigili di Assisi per il supporto, la competenza e l’umanità. Ci hanno aiutato in maniera pro-attiva e quindi concreta. Troppo spesso si scrive ciò che non va, ma credo sia giusto anche dare merito a chi svolge il proprio lavoro con etica e correttezza. Complimenti anche alla prima cittadina che ci ha messo la faccia, con un video ‘home Made’ vero e ‘a caldo’, sincero e corretto che mostra grande lealtà, cuore e correttezza nei confronti del popolo. Grazie a tutti per il rispetto e il supporto. Orgogliosi anche nelle difficoltà di persone così ‘alte’. Grazie”.