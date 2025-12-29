Si rinnova il pranzo in amicizia 2025: il grazie dell’associazione Fortini (foto)

Si è rinnovato anche quest’anno a Palazzo Vallemani, sede della Società culturale Arnaldo Fortini, la tradizione del Pranzo in amicizia 2025 che ha l’obiettivo di offrire, alla vigilia di Natale e del periodo delle feste, un momento di aggregazione e di calore umano a chi ne ha più necessità. Il tutto nel ricordo del ristoratore Carlo Angeletti, che – mancato nel 2015 – della Società Fortini e del pranzo è stato grande animatore e sostenitore.

La pandemia aveva messo momentaneamente fine alla tradizione, ma nel 2022 – seppure con la prudenza imposta sia dal Covid che dall’influenza – l’associazione assisana aveva voluto rilanciare, con il supporto di tante associazioni, sponsor privati e il sostegno anche della polizia di Stato, un momento di vicinanza alle persone meno fortunate del territorio. Tra i sostenitori che hanno reso possibile il pranzo in amicizia 2025, ristorante San Francesco, ristorante la Rocca, ristorante degli Orti, Passeri alimentari, Sallam frutta Srl, Hostaria Terra Chiama, Pizzeria Otello, Ventidue srl di Bovolenta (Pd) che ha fornito il tovagliato monouso grazie alla generosità di Cristiano Paciotti, Caseificio Brufani, gli scout e tanti cittadini e cittadine volontari. Il direttivo del Fortini “ringrazia per la generosa disponibilità delle tante persone, attività e associazioni. E un grazie va anche agli zampognari e al personale della polizia di Stato del commissariato di Assisi, che anche quest’anno hanno permesso il ripetersi di una iniziativa fortemente voluta da Carlo Angeletti”.

