Tanti auguri alla nonna di Viole Candida Fugnoli, ha compiuto 102 anni

A festeggiarla per conto di tutta la città il sindaco e la presidente del consiglio

(Assisi News continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a info@assisinews.it. Oggi dedichiamo uno spazio ai 101 anni della signora Candida Fugnoli in Capitanucci, residente a Viole di Assisi e che ha festeggiato 100 anni).

Auguri ad una altra nonna di Assisi, Candida Fugnoli in Capitanucci di Viòle di Assisi che ha compiuto 102 anni! Come sempre a pubblicare gli auguri è il sindaco Stefania Proietti. La signora ha compiuto 102 anni il mese scorso e a Viole i più grandi la ricordano come Candida della merceria, “quando le mercerie vendevano un po’ di tutto, intimo, bottoni, fili, lana, ma anche abbigliamento e scarpe e borse e quando a Viole c’erano due mercerie, due bar, due alimentari e la scuola elementare. Altri tempi”, scrive la prima cittadina.

“Insieme alla Presidente del Consiglio Donatella Casciarri siamo andate a festeggiarla e con lei c’era tutta la sua famiglia: la figlia Laila e la nipote Chiara con Fabio e Barbara con Gianluca, e il pronipote Gioele. Candida trascorre le sue giornate circondata dall’affetto e dalla cura della sua famiglia. Oggi la tenacia di Candida ci ricorda la forza di tutte le donne di Assisi e del mondo, che per affermare i propri diritti e la propria autonomia, sono costrette a lottare per difendere la propria dignità, troppo spesso pagando con la vita. Auguri Candida Fugnoli, e ancora tanti auguri di buon compleanno da tutti noi e da tutte le cittadine e cittadini di Assisi!”. Ai quali ovviamente aggiungiamo quelli del nostro gruppo editoriale.

© Riproduzione riservata