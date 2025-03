Calendimaggio 2025, summit sulla sicurezza: “Lavoriamo per una edizione senza particolari stravolgimenti”

Nella mattinata di venerdì 7 marzo 2025, nella Sala del Consiglio del Comune di Assisi si è svolto un primo incontro di coordinamento sul tema Festa di Calendimaggio 2025 in sicurezza.

“Alla presenza del Sindaco ff Valter Stoppini, del Magistrato Presidente dell’Ente Stefano Venarucci, dei rappresentanti delle Parti, del comandante dei vigili urbani Dott. Antonio Gentili e della Dott.ssa Francesca Domenica Di Luca del commissariato della Polizia di Stato di Assisi – si legge in una nota dell’Ente – ci si è, per il momento, concentrati sugli eventi collaterali che vengono organizzati dal mese di marzo per accompagnare l’arrivo del Calendimaggio”.

“Non si può infatti negare l’esistenza di criticità legate alle molte presenze di turisti e pellegrini in città per eventi ordinari (Pasqua e ponti primaverili) e straordinari (Giubileo e canonizzazione del beato Carlo Acutis). Siamo tuttavia fiduciosi che il massimo impegno delle istituzioni e dei volontari incaricati, grazie alle Parti e ad una logica costruttiva e positiva, consentirà lo svolgimento del Calendimaggio 2025 senza sostanziali stravolgimenti”.

