Calendimaggio di Assisi 2025, svelate le dieci Madonne Primavera e il programma della Festa (foto e video)

Si entra nel vivo del Calendimaggio di Assisi 2025: in una piazzetta della Chiesa Nuova gremita da cittadini e turisti, Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra, nel pomeriggio di oggi, 30 aprile 2023, hanno svelato e Madonne Primavera – cinque per Parte – tra le quali sarà scelta la regina della Festa. Allietate dall’omaggio canoro dei Cantori di Assisi, le Parti hanno presentato Monna Francesca Berretti, Monna Greta Muccino, Monna Amelie Rosignoli, Monna Isabella Talia e Monna Dania Tomassini (Sotto) e Monna Agnese Bernardini, Monna Sofia Chiappini, Monna Maddalena Pasquini, Monna Sara Sensi e Monna Irene Viola (Sopra).

Nella giornata di giovedì, dopo le sfide tra gli “sportivi” di Magnifica e Nobilissima che decidono quale, il balestriere con il punteggio più alto della Parte vincente, incorona la sua Madonna. La vittoria in questa gara non influisce nell’assegnazione del Palio, ma la Parte che vince Madonna Primavera ha la possibilità di mettere per prima in scena le rievocazioni di vita medioevale nel prossimo Calendimaggio e “impressionare” così per prima i giurati con le suggestive rievocazioni di vita medioevale in notturna. (Continua dopo il video)

Intanto questo il meteo di Luca Tiberti in versione flash: “Avremo sulla nostra Umbria Giornate meravigliose con caldo sopra la norma. Un cambiamento dovrebbe intervenire nell’ultima parte della giornata di domenica 4 ma a quel punto il ponte sarà terminato”.

CALENDIMAGGIO DI ASSISI 2025 IL PROGRAMMA DELLA QUATTRO GIORNI

Il Calendimaggio di Assisi 2025, realizzato con i patrocini della Città di Assisi e della Regione Umbria e con il sostegno della Fondazione Perugia, andrà in scena dal 7 al 10 maggio, e sarà nuovamente visibile anche in streaming grazie alla collaborazione con Umbria Webcam e InVideo. La Festa parte mercoledì 7 maggio, giorno della “Consegna delle Chiavi”: dopo la benedizione dei vessilli a San Rufino (Nobilissima Parte de Sopra) e San Francesco (Magnifica Parte de Sotto), in programma in entrambi i casi alle 15, alle 15.45 con il suono della campana delle Laudi, la partenza da Piazza Santa Chiara del corteo dell’Ente Calendimaggio e l’arrivo in piazza del Comune con l’esecuzione dell’inno del Coprifuoco a cura dei cori delle due Parti. (Continua dopo il video – link diretto)

Dopo aver ricevuto le chiavi della città dal sindaco di Assisi, il Maestro di Campo assume i poteri sovrani. Segue l’ingresso dei cortei, la restituzione del Palio lo scorso anno vinto dalla Nobilissima, il saluto del presidente-magistrato dell’Ente Calendimaggio, Stefano Venarucci, e la presentazione e l’investitura dei giurati: come annunciato nei giorni scorsi sono il direttore di coro Lorenzo Donati, la storica e docente Élisabeth Crouzet-Pavan e il regista e sceneggiatore Maurizio Zaccaro. Dopo lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi, l’uscita dei cortei per Corso Mazzini e Piazza Santa Chiara. A sera, nei vicoli di Parte de Sotto, le rievocazioni di vita medioevale a partire dalle 21.30 (Continua dopo il video – link diretto)

Giovedì 8 maggio dalle 15.30 è come detto il giorno di “Madonna Primavera”, la regina della Festa eletta dopo i cortei di presentazione delle dieci Madonne e le prove di agilità e di abilità tra gli sportivi di Magnifica e Nobilissima, si terranno i giochi di sfida tra le Parti, che sono la gara di tiro dei Balestrieri, la corsa delle tregge (gli antichi carri utilizzati per il trasporto del fieno nelle zone più impervie delle montagne assisane) e il tiro alla fune. A sera, nei vicoli di Parte de Sopra, le rievocazioni di vita medioevale.

Venerdì 9 maggio è il giorno de “Lo Spettacolo”: dalle 15.30 il Calendimaggio dei Piccoli, quest’anno organizzato con il sostegno della Fondazione Perugia. In una versione ‘ridotta’ del Calendimaggio, i giovani partaioli di Sopra (vincitrice dell’edizione dell’anno scorso) e Sotto si sfidano in tre giochi di forza e destrezza: fune e corsa il sacco (per bambini fino a 10 anni compiuti) e treggia (per bambini fino a 12 anni compiuti). Seguirà lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi. A sera, dalle 21.30, “La Tenzone”, con il suono della campana delle Laudi e l’ingresso dei cortei della sera con gli spettacolari giochi di fuoco. Infine, sabato 10 maggio è il giorno de “La Sfida”: dalle 16, dopo il suono della campana delle Laudi, l’ingresso dei cortei storici, i bandi di sfida e la successiva uscita dei costumanti in Corso Mazzini e Piazza Santa Chiara. A sera, dalle 21.30, “Il Canto”, con la sfida canora dopo la quale i giurati si ritireranno per decidere l’assegnazione del Palio.

ULTIMI APPUNTAMENTI PER …E VIEN CALENDIMAGGIO

Presentate le dieci candidate a Madonna Primavera, le iniziative di avvicinamento al Calendimaggio di Assisi 2025 proseguono stasera con le cene propiziatorie nei Rioni delle Parti, riservate ai soli tesserati. Giovedì primo maggio in piazza Santa Chiara alle 14.30 lo spettacolo della Compagnia Balestrieri di Assisi, mentre venerdì 2 maggio, in piazza del Comune, saranno premiati i vincitori della 30esima edizione del Premio “Carlo Lampone”: l’evento, nato per ricordare un figlio della città di Assisi, ex presidente dell’Ente Calendimaggio, innamorato della Festa nonché suo ex organizzatore, è stato aperto a tutte le scuole del territorio, incluse le private, con l’intento di trasmettere i valori sociali e culturali del Calendimaggio alle giovani generazioni.(Continua dopo il video – link diretto)

La lunga marcia di avvicinamento alla quattro giorni di maggio si conclude con le scene aperte in costume nei vicoli delle due Parti. Comincia la Magnifica Parte de Sotto lunedì 5 maggio alle ore 21.30, segue la Nobilissima Parte de Sopra martedì 6 maggio sempre alle 21.30 (le indicazioni sui punti di partenza saranno dati. Il Premio “Carlo Lampone” sarà trasmesso in diretta streaming grazie ad Umbria Webcam.

LA TAVERNA DELL’ENTE

Dal 21 aprile è aperta anche la Taverna dell’Ente Calendimaggio, nella Sala delle Volte: dopo la chiusura del 30 aprile, la Taverna riaprirà a pranzo e a cena dall’1 al 4 maggio, inclusi, il 5-6 solo cena, il 7 e l’8 a pranzo e cena, il 9 solo pranzo e il 10 maggio a pranzo e cena. Anche quest’anno in piazza del Comune lato fontana sarà possibile trovare il punto ristoro con il classico panino con porchetta, vino e dolci.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare www.calendimaggiodiassisi.com e seguire le pagine Facebook e Instagram della manifestazione.

