Il premio Lampone 2025 si apre anche ai privatisti: come partecipare

L’Ente Calendimaggio di Assisi indice ed organizza il XXX Concorso “Carlo Lampone” per ricordare la figura di un assisano sostenitore della Festa di Calendimaggio e organizzatore appassionato di numerose edizioni. Il premio Lampone 2025 si propone di sensibilizzare e stimolare la fantasia e la creatività dei ragazzi nei confronti della festa cittadina, nella speranza che ne rimangano sempre più coinvolti e ne possano diventare futuri protagonisti.

Il Concorso è riservato : agli alunni delle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado ma anche, novità, ai privatisti di età compresa tra i 6 e i 10 anni. Tema per tutti è “La Magia del Calendimaggio: Quando Assisi Celebra la Primavera”

“Il Calendimaggio di Assisi non è solo una festa, ma un viaggio incantato nel tempo, dove le ambientazioni medievali, con la complicità della primavera, regalano un’esperienza unica e surreale”, spiega il presidente dell’Ente Calendimaggio Stefano Venarucci, che ricorda anche le “linee guida”

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

Gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria dovranno realizzare, in gruppo o in modo individuale, un disegno a tecnica mista il cui formato dovrà rispettare le misure del cartoncino Bristol 35×50.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Gli alunni della scuola secondaria di I grado dovranno realizzare, in gruppo o in modo individuale, un disegno a tecnica mista il cui formato dovrà rispettare le misure del cartoncino Bristol 35×50 o un elaborato scritto individuale che dovrà avere una lunghezza massima di quattro pagine.

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Gli alunni della scuola secondaria di II grado dovranno realizzare, in gruppo o in modo individuale, un disegno a tecnica mista il cui formato dovrà rispettare le misure del cartoncino Bristol 35×50 o un elaborato scritto individuale che dovrà avere una lunghezza massima di quattro pagine.

Ogni classe potrà partecipare al premio Lampone 2025 con un massimo di tre elaborati; ogni elaborato dovrà pervenire in forma anonima, accompagnato da una busta chiusa contenente:

nome cognome del partecipante o componenti del gruppo;

classe e scuola di provenienza

SEZIONE PRIVATISTI

Da quest’anno il concorso del Premio “Carlo Lampone” sarà aperto non solo ai ragazzi delle scuole del distretto di Assisi, ma anche ai privatisti di età compresa tra i 6 e i 10 anni. Questa novità permetterà di coinvolgere anche quei bambini che, pur non frequentando le scuole del distretto, conoscono e vivono con entusiasmo la tradizione del Calendimaggio, favorendo una partecipazione più inclusiva e ampia alla manifestazione. I privatisti dovranno realizzare, in gruppo o in modo individuale, un disegno a tecnica mista il cui formato dovrà rispettare le misure del cartoncino Bristol 35×50.

I privatisti potranno partecipare al concorso con un elaborato; ogni elaborato dovrà pervenire in forma anonima, accompagnato da una busta chiusa contenente:

nome e cognome del partecipante o componenti del gruppo

Indirizzo e numero di cellulare personale o di un componente del gruppo

Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati presso l’ufficio scuola del Comune, negli orari di apertura e comunque non oltre le ore 12 del giorno 18 aprile 2025. La Commissione Giudicatrice sarà composta da tre membri e da due rappresentanti dell’Ente.

