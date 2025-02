Umbria Civica Assisi: “Il vero cambiamento si fa coinvolgendo i cittadini”

“Mentre la città di Assisi si prepara ad affrontare le prossime elezioni comunali del 2025, noi come sempre abbiamo fatto, in questi anni, cerchiamo di essere attenti alle esigenze delle comunità e delle persone confrontandoci costantemente con i cittadini e le associazioni”. Lo scrivono in una nota Nilo Arcudi, Presidente di Umbria Civica, Maria Giovanna Siliveri, Coordinatore Comunale di Umbria Civica Assisi, e Giancarlo Cavallucci, Referente locale di Umbria Civica Assisi.

“Il nostro impegno, infatti, non è mai stato dettato da dinamiche elettorali, ma da una volontà costante di ascoltare e confrontarsi con i cittadini, di essere presenti sul territorio, di dialogare con chi vive ogni giorno la realtà di Assisi. Non è un lavoro che si fa solo in vista delle urne, ma una presenza continua, perché le persone sono al centro di tutto”, si legge nella nota. “Umbria Civica ha sempre creduto nell’importanza di un ascolto attivo, cercando di comprendere le esigenze dei cittadini in modo concreto e diretto. In questi mesi, abbiamo incontrato tante realtà, ascoltato storie, suggerimenti, criticità e sogni per il futuro della nostra città. Ogni incontro è un’opportunità per raccogliere le istanze della comunità e tradurle in azioni reali”.

“Siamo convinti che il vero cambiamento nasca dalla capacità di fare squadra con i cittadini, coinvolgendoli attivamente nelle scelte per il futuro della nostra Assisi. L’obiettivo di Umbria Civica per Assisi non è solo quello di presentarsi alle elezioni, ma di costruire insieme una città che sappia guardare avanti, sempre con un occhio al benessere di tutti, perché le persone sono al centro del nostro progetto. Continueremo a lavorare, a incontrare, a dialogare, senza mai fermarci, perché crediamo che solo attraverso un lavoro costante, vicino alle persone e alle loro necessità, si possa costruire una città che davvero risponda alle sfide del futuro. Umbria Civica per Assisi c’è – la nota – per costruire un progetto nuovo guidato da un profilo civico che rappresenti i valori cattolici, moderati e riformisti e che possa affrontare al meglio le sfide straordinarie che Assisi dovrà affrontare nei prossimi anni”.

“Rispetto alle ipotesi di toto-nomi (o toto-nomine) emerse sugli organi di stampa, riteniamo prematuro prendere qualsiasi decisione senza prima definire chiaramente il perimetro delle alleanze e il progetto programmatico”, conclude la nota.

Foto di Lachlan Gowen | via Unsplash

