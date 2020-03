Coronavirus a Cannara, due cittadini positivi: l’annuncio del sindaco Gareggia

In ritardo rispetto al resto del territorio ma arriva il coronavirus a Cannara. Due i cittadini positivi al covid-19 e altri due in isolamento domiciliare in attesa del risultato tampone. L’annuncio è stato dato dal sindaco Gareggia in una doppia diretta Facebook venerdì mattina e pomeriggio.

“Voglio fare un grosso in bocca al lupo e di pronta guarigione al sindaco di Valtopina e a quello di Spello”, l’annuncio di Gareggia. “Tutti quanti dobbiamo prestare la massima attenzione – ha aggiunto Gareggia – tutti quanti possono essere contagiati, chi non ha un ruolo di primo piano nella battaglia al covid evitate di uscire di casa, indossate mascherine, rimanete a distanza di sicurezza e lavate frequentemente le mani”.

Come ha spiegato Gareggia, i due cittadini positivi al coronavirus a Cannara sono a casa con sintomi lievi e monitorati dal sistema sanitario nazionale e regionale, mentre altre due persone sono in isolamento domiciliare in attesa dei risultati del tampone. “Sono persone che presentano sintomi lievi, sono assistite dalla Protezione civile per quanto riguarda viveri e farmaci”, ha aggiunto Gareggia, ricordando come nessuno sia immune al virus che quindi è normale sia arrivato anche a Cannara. “Dobbiamo semplicemente tenere a mente che non siamo immuni e che quindi dobbiamo rispettare le regole per non essere contagiati”. Da venerdì 27 marzo ripartono inoltre le sanificazioni stradali: il 27 marzo, il 9 e il 6 aprile a Collemancio (dalle 7 alle 10), il 28, 10 e il 17 aprile nel centro storico (dalle 1 alle 4), il 30-31 marzo e l’11-18 aprile nei quartieri adiacenti al centro storico (dalle 4 alle 7).