Festa della Cipolla 2024 al via con la cena inaugurale con la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli

Con la cena inaugurale al Cortile antico, lunedì 2 settembre, ha preso il via la Festa della cipolla 2024 di Cannara, organizzata dall’Ente Festa della cipolla con il contributo del Gal Valle Umbra e Sibillini e in programma fino al 15 settembre (con una pausa lunedì 9). Tantissimi gli invitati alla corte della ‘regina’ di Cannara, autorità istituzionali e rappresentanti di enti e associazioni del territorio ma anche ospiti di importanza nazionale, prima fra tutti la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli, che è tornata a Cannara dopo la visita, ad agosto, all’Ostello delle Farfalle. (Continua dopo la foto)

In questo luogo, l’Associazione italiana persone down (Aidp) sezione di Perugia, gruppo territoriale ‘San Francesco’ della zona Assisi – Bastia Umbra – Cannara, ha dato vita al progetto ‘Da bruchi a farfalle: verso una vita indipendente’, in collaborazione con il Comune di Cannara. I ragazzi dell’associazione sono stati coinvolti, inoltre, nella Festa della cipolla e saranno presenti con un loro banchetto per le vie di Cannara, dove si potranno acquistare le tradizionali trecce di cipolle, portandole a casa nelle shopper su cui campeggiano proprio le farfalle disegnate da loro. L’attenzione al sociale vuole essere una costante per gli organizzatori della Festa della cipolla e difatti, durante la serata, il presidente dell’Ente Festa, Roberto Damaschi, ha ricordato i contributi e le donazioni che ogni anno, ciascuno dei sei stand, effettua. Sostegno che si è tradotto, nella scorsa edizione, in 60mila euro impiegati per l’acquisto di un radiografo portatile per gli esami domiciliari. La consegna è avvenuta proprio nel corso della serata ai medici del Distretto Assisano dell’Usl Umbria 1 che lo avrà in dotazione, ma naturalmente potrà essere a disposizione dei pazienti di tutta la regione.

“Con la donazione del radiografo, frutto della collaborazione tra Ente Festa e Amministrazione comunale – ha detto il sindaco di Cannara, Fabrizio Gareggia, presente insieme agli assessori comunali Lucia Paoli e Silvana Pantaleoni – è stato centrato l’obiettivo. La finalità che ci guida è quella della solidarietà verso le persone fragili. Questo macchinario vuole essere un ringraziamento della nostra comunità per il grande lavoro e l’impegno dei sanitari del nostro territorio”. Sono stati ribaditi vicinanza e sostegno al territorio, dunque, oltre che alla già citata Aidp, all’Associazione umbra per la lotta contro il cancro (Aucc), alle Infiorate di Cannara e a iniziative volte alla valorizzazione del sito di Piandarca, il luogo della famosa ‘Predica agli uccelli’ di San Francesco. Il presidente della ProAvis Cannara, Mirko Canfarini, ha inoltre ricordato l’iniziativa dello stand ‘Al Cortile antico’ per cui a fronte di ogni scontrino si può donare, su base volontaria, un euro, che sarà devoluto all’Aucc.

Inoltre, l’intero ricavato della cena alla Festa della Cipolla 2024 di martedì 10 settembre (menù solidale a 25 euro a persona, antipasto, primo, secondo e bevande incluse), sarà donato all’associazione La Semente, centro diurno per giovani adulti autistici, fattoria sociale e distretto rurale (prenotazioni entro l’8 settembre, 338.6344821). “È una bellissima sensazione essere alla Festa della Cipolla 2024 questa sera – ha dichiarato Locatelli –, ho percepito la forza della comunità. L’Umbria è un territorio meraviglioso e la scelta di ospitare per la prima volta nella storia il G7 inclusione e disabilità (ndr, il14, 15 e 16 ottobre tra Assisi e Solfagnano) è stata perfetta. Il G7 porterà per tutta l’Italia una grande prospettiva di cambiamento, quello sguardo che dobbiamo adottare tutti per vedere negli altri le potenzialità e non i limiti. Il tema di base sarà il diritto di tutti alla partecipazione alla vita civile, sociale politica dei Paesi”. Ad affiancare la ministra anche la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. Presenti, tra gli altri, gli assessori regionali Roberto Morroni, Enrico Melasecche e Michele Fioroni, il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco e il rettore dell’Università degli studi di Perugia, Maurizio Oliviero.

“La presenza della ministra Locatelli in questo momento in cui ci stiamo preparando al G7 inclusione e disabilità dimostra tanto – ha affermato Tesei –. Unire la promozione del territorio e delle sue eccellenze al sociale è molto bello e mi fa piacere. Complimenti ancora una volta agli organizzatori, sarà un successo”. “Ci piace il nostro essere cipollari – ha concluso Damaschi – portare in tavola un prodotto frutto della nostra terra e della nostra storia. Abbiamo tanto entusiasmo, siamo prontissimi e aspettiamo tanti avventori, anche e soprattutto chi ci muove qualche critica, lo invitiamo a venire e vedere ‘sul campo’ cos’è la festa della cipolla, sicuramente si ricrederà”.

PROGRAMMA EVENTI DELLA FESTA DELLA CIPOLLA 2024:

Mercoledì 4 c’è la proiezione del film per bambini ‘La famosa invasione degli orsi in Sicilia’ (alle 18 in piazza Corte Vecchia) e il concerto dei Drunk side, Pink Floyd tribute band (alle 21.30 in piazza San Matteo); giovedì 5 intrattenimento con il cantastorie Florindo Ceccaroli e il suo spettacolo ‘Un nonno da cortile’ (ore 21 in piazza del Terz’Ordine Francescano) e ‘Bridge laser full’, spettacolo di luci laser sul fiume Topino, alle 21.30. Venerdì 6 ‘Paiper adventure – I figli delle stelle’, concerto di musica pop (alle 21.30 in piazza san Matteo); sabato 7, visite turistiche guidate della Città di Cannara, organizzate dall’ufficio Turismo del Comune (anche sabato 14 dalle ore 15 alle 17 e domenica 8 e 15 dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, info e prenotazioni al numero 347.2916847) e sesta edizione del concorso canoro Canta Cipolla – voci di settembre (alle 21.30 in piazza san Matteo); domenica 8 ricca giornata di eventi che inizia con la Gara cinofila su fagiani o starne organizzata da Asd Fidasc Rifugio del Cacciatore (alle 7 in località Santa Lucia), e prosegue con la sesta edizione dell’Esposizione canina memorial Zio Jack, una mostra cinofila amatoriale sempre a cura di asd Fidasc Rifugio del cacciatore e in collaborazione con il centro cinofilo Funny dog (alle 9 al parco XXV aprile, info e iscrizioni 338 303 2900), il dodicesimo motoraduno Festa della Cipolla a cura di Onion disco pub (alle 9 ai Giardini di via Assisi), il Torneo di calcio tra Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri – III memorial Sabrina Betti (allo stadio Valter Baldaccini, finale 3 e 4 posto e a seguire finale primo e secondo posto), ‘Io gioco ovunque’, giochi da cortile (alle 10.30 in piazza Cavour), Sindaci al dente, sfida culinaria tra sindaci che vedrà in giuria, quest’anno, anche i fratelli Narcisi dell’Orto sinergico cannarese la Clarice, direttamente da Masterchef Italia (alle 17 in piazza san Matteo), ‘Books on the road – Il mantello e il cristallo’, iniziativa a cura del Circolo di lettura Cannara, in collaborazione con il Centro sociale e culturale di Cannara Aps, tra letture, canto, recitazione e percussioni (alle 17 alla Tana di Pinocchio in via Baglioni), ‘Le otto montagne’ proiezione del film per ragazzi (alle 18 in piazza Corte Vecchia), ‘La vie en rouge’, spettacolo di arte circense della Compagnia Circo Cercasi (alle 18 in piazza del Terz’Ordine Francescano) e ‘La Cantina del Zi Socrate’, spettacolo di musica (ore 20.30, itinerante e in piazza San Matteo). All’Onion disco pub, inoltre, ogni sera musica live dalle 22: Tutti a 90 (mercoledì 4), Sex mutant (giovedì 5), Debla on tour (venerdì 6), Azzurro party italiano (sabato 7) e 88 Folli (domenica 8).

Da segnalare, per la seconda settimana di eventi, la presentazione del libro ‘Valter Baldaccini: un imprenditore illuminato al servizio del bene comune’, edito da FrancoAngeli, iniziativa in collaborazione con la Fondazione Valter Baldaccini e il patrocinio del Comune di Cannara (sabato 14 settembre alle 17.30 al teatro Thesorieri) e ‘Uno, nessuno e cento Andy’, spettacolo comico di Andy Bellotti, che molti conoscono per la sua partecipazione a Tale e Quale Show e Viva Rai 2 (domenica 15 settembre alle 11 e alle 17 in piazza Baldaccini).Programma completo: www.festadellacipolla.com.

(La manifestazione è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata