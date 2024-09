Contributo per libri di testo, aperte le domande; per 348 famiglie arriva anche la carta Dedicata a te 2024

C'è tempo fino al 3 ottobre per richiedere un aiuto per l'acquisto dei testi scolastici; per la card è necessario andare alle Poste a meno che non si sia già beneficiari

È possibile inviare la domanda per accedere al contributo per i libri di testo, fornitura gratuita o semigratuita, per l’anno scolastico 2024-2025. E’ stato infatti pubblicato il bando rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado residenti nel Comune di Assisi e le richieste possono essere presentate esclusivamente tramite pec o in formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo del Comune, in piazza del Comune, 10, Assisi, entro e non oltre il 3 ottobre 2024.

Per accedere al contributo per i libri di testo è necessario che le famiglie degli studenti residenti in Assisi siano in possesso di un Isee non superiore a 15 mila 493,71 euro. L’Ufficio scuola del Comune di Assisi ha trasmesso il bando con i relativi allegati a tutti gli istituti scolastici del territorio per una capillare diffusione. Per ogni informazione e dettaglio relativi al bando è possibile consultare il sito istituzionale del Comune a questo link.

Inoltre, gli uffici postali è disponibile la “Carta dedicata a te” 2024 riservata ai beneficiari riportati nell’elenco pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Assisi a questo link. Sul territorio comunale i beneficiari sono 348 nuclei familiari. La “Carta dedicata a te” – nominativa e prepagata sulla quale verrà attribuito l’importo di 500 euro per l’acquisto di beni di prima necessità – può essere ritirata presso qualsiasi ufficio postale preferibilmente a partire dal primo giorno lavorativo successivo al 5 di ogni mese (esempio: dal 5 al 31 settembre).

Per il ritiro è necessario presentare allo sportello postale la lettera ritirata presso l’Ufficio Servizio Sociale del Comune di Assisi riportante il codice identificativo unitamente a un documento di identità in corso di validità e il codice fiscale/tessera sanitaria. La carta può essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, carburanti e in alternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto locale e sarà necessario effettuare almeno un primo acquisto entro il 16 dicembre 2024, Le somme accreditate ai beneficiari a partire da settembre 2024 dovranno essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025. Gli esercizi aderenti sono indicati sulla pagina del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dedicata al “Fondo Alimentare”. Per i soggetti già beneficiari del contributo nell’anno 2023 e rientranti nella lista dei beneficiari 2024 e quindi in possesso della carta prepagata ritirata lo scorso anno l’importo verrà accreditato direttamente. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Assisi al numero telefonico 075/8138 434.

Foto di Element5 Digital | via Unsplash

