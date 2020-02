Insieme attraverso l’italiano, a Cannara si imparano italiano e integrazione

Un grande successo per “Insieme attraverso l’italiano”, il corso di italiano per cittadine straniere organizzato dal Centro Sociale e Culturale di Cannara in collaborazione con il Circolo di lettura.

Il centro sociale e culturale di Cannara, presieduto da Paola Ciotti coadiuvata da un consiglio particolarmente attivo, rappresenta una delle realtà associative principali della comunità cannarese distinguendosi nell’organizzazione di un calendario di attività socioculturali rivolte a tutte le fasce di età. Da oltre un anno è attivo all’interno del centro il Circolo di Lettura, molto vivace nell’allestire eventi che coinvolgono la cittadinanza, le altre associazioni e le scuole. Il progetto finanziato grazie al bando promosso da Ancescao ha visto la partecipazione crescente ed entusiasta di allieve di tutte le età che si sono cimentate con le difficoltà di “una lingua bellissima ma assai complicata” come l’italiano.

“Grazie alla competenza e all’empatia della docente Maria Vassalli, della mediatrice Rafida e alla collaborazione continua e motivata delle volontarie del circolo di lettura – spiegano gli organizzatori di Insieme attraverso l’italiano – il livello delle allieve si è molto elevato raggiungendo l’obiettivo di far crescere le ragazze dal punto di vista linguistico anche per supportarle nella quotidianità familiare e lavorativa”.

Al corso hanno fattivamente collaborato l’associazione Culturale Strabismi e l’associazione Free Time, che si sono occupate dei cineforum e dei giochi con le parole. La serata conclusiva è stata una grande festa dove si sono perfettamente integrati i piatti provenienti dai paesi delle allieve e i piatti italiani preparati dalle volontarie del Circolo.

“Insieme attraverso l’italiano – aggiunge la nota – è stato quindi anche un modo per includere, integrare e promuovere scambi a tutti i livelli, perché come è stato dimostrato in questa occasione, in una piccola realtà come Cannara insieme si può, stringendoci tutti in un grande abbraccio collettivo di fratellanza e condivisione. Un ringraziamento particolare al centro sociale e culturale di Cannara nelle persone del Presidente Paola Ciotti e del Vice Presidente Tommaso Passarelli che hanno messo a disposizione la sede per lo svolgimento del corso e a Luigi Verzieri e Franco Ortolani del Rifugio del Cacciatore che hanno ospitato la serata finale”.