Allarme furti (tentati), dopo Assisi tocca al cannarese: le segnalazioni

Sarebbero almeno un paio di persone e nei giorni scorsi per tentare di entrare in una casa (fallendo) avrebbero anche drogato un cane di grossa taglia. Il sindaco ricorda l'impegno per la sicurezza

Dopo Assisi scatta l’allarme furti anche a Cannara, come da tam tam sui social e nello specifico nei gruppi Facebook locali. “Innalziamo il livello di attenzione specialmente nelle periferie – uno dei messaggi – c’è sicuramente una banda con pochi scrupoli in azione sul territorio. Qualche giorno hanno provato ad entrare in una casa in via Nuova – Via Santa Lucia: hanno drogato un cane di grossa taglia, tagliato la recinzione e provato ad entrare in casa malgrado ci fosse uno dei proprietari”.

I ladri sarebbero almeno due, persone dal fisico robusto. I cittadini hanno avvisato le forze dell’ordine e l’invito è segnalare “qualsiasi macchina sospetta o persone non conosciute. Ma si auspica anche un aumento dei controlli nelle periferie dei corpi preposti”. Controlli in parte già attuati, per contrastare l’allarme furti e contrastare la sicurezza percepita ma ovviamente anche quella reale, considerati anche gli svariati furti segnalati nell’assisano – zona di espansione, ma anche Santa Maria degli Angeli e Tordandrea.

Nei giorni scorsi la Questura ha predisposto una serie di controlli straordinari del territorio – appunto nell’assisano e a Cannara – con l’obiettivo di innalzare la sicurezza e prevenire i reati predatori, i furti e le rapine. Gli agenti hanno effettuato controlli in quattro esercizi pubblici e, negli otto posti di blocco, identificato 149 persone e sottoposto a verifica 83 veicoli. Il Comune di Cannara, tramite il sindaco Fabrizio Gareggia, oltre a invitare a segnalsre i fatti alle forze dell’ordine ricorda infine il suo impegno per la sicurezza, con 50.000 euro stanziati per le telecamere.

Foto di Salah Ait Mokhtar | Via Unsplash

