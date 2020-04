Dagli 11Rosso – con l’assisano Davide Catanossi – la canzone #andràtuttobene (video)

Una canzone di speranza. È quella che arriva dagli 11Rosso, la band umbra composta dall’assisano Davide Catanossi (voce e chitarra), Giovanni Pala (voce e basso) e Fabio Morreale (batteria). Le riprese del video sono state girate dagli artisti e montate dal maestro Alex Visani durante la quarantena, ognuno in casa propria. Ingrid Monacelli ha scritto la sceneggiatura del video e partecipato come attrice. In un suo progetto ‘scollegato’, Monacelli ha anche aperto Le storie di Drindri, pagina Facebook dove legge favole per bambini.

Correlato: “La vita non si ferma davanti a niente”: il messaggio delle ostetriche dell’ospedale di Foligno

“Ciao a tutti, per chi non mi conosce, sono un assisano d.o.c. – dice Davide Catanossi via Facebook – anche se da molti anni emigrato a Perugia. In questi giorni di quarantena ho scritto una canzone di speranza che mi auguro possa allietare le vostre giornate e rendere più leggera la vostra quarantena. Sia la canzone che il video sono stati registrati – scrive con una sana vena di ironia Davide Catanossi- in casa, con i miei inseparabili compagni di avventura Fabio, che è un bastiolo (nessuno è perfetto) e Giovanni, sfruttando le possibilità offerte dalla tecnologia. Stiamo a casa, insieme ce la faremo! #andràtuttobene”.

Gli 11Rosso sono un trio che ha bisogno di poche presentazioni. Davide Catanossi è la voce e chitarra del gruppo. Originario di Assisi e trapiantato da alcuni anni a Perugia, è anche autore di musica e testi. Giovanni Pala, molto conosciuto dal pubblico umbro, è di Città della Pieve. Nasce come bassista rock nel 1986 e passa definitivamente alla chitarra acustica dieci anni più tardi (strumento che adesso suona prevalentemente) e al canto “un po’ per gioco un po’ per caso”. Appassionato sin da subito, impara a suonare e cantare da solo. Terzo componente del gruppo infine è Fabio Morreale alla batteria. Catanese di origine, anche lui parte degli arrangiamenti per quanto riguarda ritmiche e parte, per così dire, “acustica”.