Viola il divieto di uscire e ubriaco aggredisce i carabinieri: denunciato

Era uscito di casa, violando il divieto di uscire, e, ubriaco, ha anche aggredito i carabinieri che lo hanno fermato per chiedergli se avesse una valida giustificazione per quella passeggiata. Per questo un cittadino 35enne, originario del Marocco, è stato denunciato e sanzionato amministrativamente (508 euro di multa) dai carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Assisi (diretta dal tenente colonnello Marco Vetrulli) nella serata di lunedì scorso.

L’uomo è stato visto dai militari nella centralissima via Patrono d’Italia di Assisi, nel corso di controlli nell’ambito dell’emergenza coronavirus. Inevitabile per i Carabinieri fermarsi, identificare il soggetto e chiedergli una “valida giustificazione” della propria uscita da casa. Ma l’uomo, in evidente alterazione alcolica, alla vista delle divise ha reagito nel peggiore dei modi: con un’aggressione dapprima verbale e poi anche fisica.

Bloccato e portato nella caserma di Viale Patrono d’Italia, il 35enne è stato compiutamente identificato e denunciato all’autorità giudiziaria per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, nonché sanzionato amministrativamente avendo violando il divieto di uscire per la somma prevista dalla Legge.