A 50 anni dalla maturità la V° B si ritrova per una conviviale

A 50 anni dalla maturità la V°/B si ritrova. “La “buona abitudine” di rivederci almeno una volta ogni anno è arrivata ad un traguardo importante”, si legge in una nota. “Dopo 50 anni dalla maturità scientifica conseguita nell’anno 1972 i “maturi” di allora si sono riuniti per stare di nuovo insieme, parlare delle proprie esperienze di vita, tornando indietro nel tempo ma anche guardando avanti con rinnovato entusiasmo I liceali (quasi tutte in compagnia dei rispettivi/e compagni/e di vita) hanno così trascorso una

piacevolissima serata presso un ristorante di Assisi mangiando e brindando al passato ed al

futuro. La classe V/B ha voluto così festeggiare questo importante avvenimento, con l’augurio di stare

ancora insieme, come consuetudine vuole, almeno una volta ogni anno che verrà”.

Nella foto Francesco Cavanna, Filippo Benucci (ex Convittore da S.Egidio alla Vibrata -TE), Claudia Ciani (da Perugia), Angelo Properzi (da Orbetello ), Gabriele Salvatore (per

noi Giancarlo ex Convittore da Rogliano -CS) Irene Benincampi, Dario Duca (da Valfabbrica),, Giancarlo Perticoni, Tiziana Pannacci, Sandro Elisei, Giuliano Vitali, Violetta Cingolani (da

Torino),Argeo Rossi (per noi Maurizio), Rino Ciavaglia e Mario Balducci (da Boston -Stati Uniti).

