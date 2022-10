Wc abbandonato nella zona industriale, regna la maleducazione (foto)

Nei giorni in cui stanno arrivando le bollette della Tari con aumenti fino al 10% rispetto all’anno precedente, spunta un wc abbandonato nella zona industriale tra Santa Maria degli Angeli e Tordandrea. Poche ore prima, a Santa Maria degli Angeli nella zona dei Portali, era invece spuntato un divano.

È ancora emergenza rifiuti abbandonati nel territorio di Assisi. Questa volta nella zona industriale dove, tra Santa Maria degli Angeli e Tordandrea c’è depositato a terra un wc. Lo scempio, a pochi metri dallo stop allo svincolo che al termine di via dei Vetturali conduce appunto a Tordandrea. Incuranti del bene pubblico, avrebbero pensato alcuni di depositarlo a lato strada il wc, in bellavista giacente tra sterpaglie e verde incolto. A pochi metri dallo stop di una strada trafficata, a deturpare una zona più volte martoriata.

Una problematica, quella degli abbandoni dei rifiuti non consentiti, sulla quale si lavora da tempo in termini di controlli e multe, che sembrano però non bastare quando vengono a mancare soprattutto educazione e rispetto. Un altro wc abbandonato era stato segnalato nel 2018, in via Protomartiri Francescani e via Ermini. Il tutto dietro ad un’inferriata e a due passi dalla basilica di Santa Maria degli Angeli, anche un sanitario di un bagno, un wc. Pochi mesi dopo e nella zona di Ponte Rosso era spuntato un lavandino. E un paio di giorni fa, dopo che la redazione di Assisi News aveva segnalato un passeggino abbandonato ai Portali, nella stessa zona è spuntato anche un divano.

