A Don Cesare Provenzi il riconoscimento alla memoria di Benemerito della Città di Assisi

È convocato per domani 3 aprile 2025, alle ore 16.30, il Consiglio comunale di Assisi. La seduta si terrà nella Sala del Consiglio, nel Palazzo dei Priori. Al primo punto dell’ordine del giorno, ci sarà il conferimento del riconoscimento di “Benemerito della Città di Assisi” alla memoria di don Cesare Provenzi, parroco della cattedrale di San Rufino, molto amato in città per la sua vicinanza ai giovani e alla comunità, prematuramente scomparso lo scorso anno.

Molto amato in Assisi per la sua vicinanza ai giovani, alle iniziative cittadine in particolare al Calendimaggio, il “curriculum” di don Cesare Provenzi non rende appieno l’idea di cosa sia stato don Cesare per la città. Nato a Martinengo, in provincia di Bergamo il 25 luglio del 1962, don Cesare è stato ordinato sacerdote il 23 settembre del 1995. Nel 2004 è stato parroco della parrocchia Madonna delle Grazie e Santa Tecla in Palazzo, nel ‘98 segretario personale del vescovo monsignor Sergio Goretti e cerimoniere. È stato vicario foraneo del vicariato di Bastia Umbra dal 2002 al 2004, parroco della parrocchia di Torchiagina e San Gregorio e dall’ottobre del 2004 era parroco della Parrocchia di San Rufino. In cattedrale aveva preso anche in mano la vita del Museo diocesano e Cripta di San Rufino ridandogli grande slancio e valorizzazione. Sempre nel 2004 e fino alla sua morte è stato vicario foraneo del vicariato di Assisi. Era Canonico della cattedrale di San Rufino e presidente della Fondazione San Rufino e Rinaldo dal 2003 al 2009. Dal 2018 è stato nominato dal vescovo Sorrentino vicario episcopale per l’Economia. Dal 2021, con l’unità pastorale era parroco di San Rufino, Vitale, Santa Maria di Lignano, Porziano e Costa di Trex. Era presidente della Fondazione diocesana di religione Assisi-Caritas e della Fondazione Assisi-Santuario della Spogliazione dal 2021 che si occupa della gestione del Santuario della Spogliazione

© Riproduzione riservata