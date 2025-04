Paola Lungarotti si dimette da consigliere comunale: “Le mie necessità personali non si conciliano con quelle pubbliche”

Paola Lungarotti si dimette da consigliere comunale a Bastia Umbra e lo annuncia con un lungo post su Facebook in cui motiva il suo addio “nell’impossibilità da parte mia di garantire, oggi, continuità e costanza nel seguire le pratiche e la vita politico-amministrativa della nostra città. E per questo, responsabilmente, questa mattina ho presentato le dimissioni da consigliere comunale. Mi è capito più volte di assentarmi e questo condiziona indubbiamente la mia partecipazione e la mia attività di consigliere di opposizione”. Al posto dell’ex sindaca, sconfitta da Erigo Pecci qualche mese fa, entra Moreno Ricci, vice coordinatore di Forza Italia.

“Dato che credo fermamente nel valore e nell’importanza del ruolo di Consigliere di Opposizione – si legge nella nota di Paola Lungarotti – avendo grande rispetto verso tutti i cittadini e tutte le cittadine che mi hanno votato e sostenuto in questi anni, la nostra Bastia ha bisogno di una opposizione costantemente presente e vigile, che segua regolarmente l’attività amministrativa, il proseguo dei lavori ereditati dall’amministrazione precedente, le promesse fatte dall’amministrazione attuale. Oggi le mie necessità personali non si conciliamo con quelle pubbliche. C’è bisogno assoluto che l’opposizione sia al completo, coesa; c’è bisogno di continuità nell’esercitare il ruolo di opposizione”.

“Le mie dimissioni a tal proposito – dice ancora Paola Lungarotti – consentiranno di ristabilire gli equilibri e le rappresentanze politiche della minoranza, elementi imprescindibili per rafforzare l’opposizione e ricostruire l’identità del centrodestra bastiolo che si deve fin da oggi preparare alle prossime elezioni. Permettetemi un’ultima considerazione. Anche in questa circostanza ho esercitato la mia libertà di pensiero e valutazione, onestamente, lo sono stata prima l’ho fatto adesso. Nel mio mandato amministrativo ho vissuto esperienze impensabili, pesanti, dure, ho sempre condiviso con la mia giunta e la mia maggioranza le scelte operate. Abbiamo lavorato per la nostra Bastia con gli occhi del futuro, gettando le basi per una città più bella con progetti importanti di riqualificazione per migliorare la vita dei cittadini tutti. Abbiamo seminato tantissimo, in poco più di tre anni di effettivo lavoro amministrativo tanti obiettivi delle linee di mandato sono stati raggiunti e per altri sono state gettate le basi, grazie ai quarantuno milioni di investimenti intercettati dalla mia amministrazione. Ci siamo ampiamente dedicati alla valorizzazione del centro fieristico sostenendo in continuità politica la candidatura dell’ex sindaco del centrodestra bastiolo a Presidente di Umbriafiere, abbiamo riportato a casa più di sei milioni di finanziamenti per la riqualificazione strutturale del centro. Seguire tutto ciò con la costanza e l’attenzione che merita, oggi, per me non è possibile. Ciò comunque non significa rinunciare a tutto, il mio impegno, compatibilmente, proseguirà in altri ambiti e per altre attività della mia, della nostra città”.

