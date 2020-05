A Gubbio torna il dinosauro, stavolta è “su due ruote” (VIDEO)

A Gubbio, in centro città, arriva nuovamente il dinosauro: e questa volta ha il monopattino. Nella città dei Ceri la natura continua a risvegliarsi e nonostante in questi giorni l’Umbria intera provi a ripartire e le strade siano un pochino più “piene” di giorno, in notturna il dinosauro è di nuovo intento a scorrazzare spensierato fra le vie vuote cittadine. Una presenza “particolare” che si era già vista alcuni giorni fa e che continua a frequentare la cittadina umbra. (Prosegue dopo il video)

E in questo caso il dinosauro, ormai conosciuto dai più, è arrivato in città scorrazzando addirittura su un monopattino, tra lo stupore dei tanti frequentatori dei social, che specialmente su Facebook si sono divertiti a visualizzarlo e a condividerlo. Momenti certamente ancora duri e difficili, ma nonostante regnino insicurezza e ed incertezza, il dinosauro a Gubbio “spensierato e felice” continua a regalare sorrisi.