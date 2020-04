Unicorno a Bastia, dinosauro a Gubbio: in Umbria “particolari” presenze notturne

Un unicorno a Bastia Umbra e un dinosauro a Gubbio. La natura in questi giorni si riappropria delle città e dei centri storici. Certo, non è proprio il caso delle due cittadine umbre in questione dove ignoti travestiti hanno comunque regalato un sorriso in questi giorni di quarantena.

A Gubbio è comparso un dinosauro nella notte intento a camminare prima nel marciapiede poi in strada. A Bastia Umbra un unicorno di colore celeste con il pancione interamente bianco è comparso in via Vittorio Veneto fra lo stupore di tutti.

In diversi dalle finestre e dai terrazzi della proprie case li hanno avvistati filmandoli e fotografandoli. E i filmati diffusi via social hanno fanno impazzire i tanti che li stanno condividendo su ogni profilo. Certamente una trovata particolare e simpatica, in un periodo in cui in tanti chiusi in casa ormai da tempo, cercano di ovviare alla “noia” con invenzioni particolari e innata creatività.