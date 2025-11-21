A Santa Maria degli Angeli i carabinieri dell’Umbria in festa per la Virgo Fidelis (foto)

Nella mattinata odierna, a partire dalle 10.00, ad Assisi, nella frazione di Santa Maria degli Angeli, presso la locale Basilica, hanno avuto luogo la solenne cerimonia in onore della Patrona dell’Arma dei Carabinieri, la “Virgo Fidelis”, e le concomitanti ricorrenze in occasione dell’”84° Anniversario della Battaglia di Culqualber” e della “Giornata dell’Orfano”.

La Santa Messa è stata officiata da S.E. Rev.ma Mons. Renato Boccardo, Arcivescovo di Spoleto e Norcia (PG), che ha concelebrato con Fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di San Francesco, Fra Massimo Travascio, Custode della Porziuncola, Don Giuseppe Maria Balducci, Cappellano Militare, Fra Rosario Scibilia, Cappellano della Polizia di Stato e Padre Cristiano Abu Eideh Sami, Rettore della Basilica e Abbazia di San Pietro di Perugia.

All’evento, presieduto dal Comandante della Legione Carabinieri “Umbria”, Generale di Brigata Luca Corbellotti, accompagnato dal Comandante Provinciale Carabinieri di Perugia, Colonnello Sergio Molinari, hanno partecipato numerose autorità civili, militari e religiose, tra cui il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco, la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il Prefetto di Perugia Francesco Zito, Sindaco di Assisi Valter Stoppini, il Presidente della Corte d’Appello di Perugia, dott. Giorgio Barbuto, rappresentanti della Magistratura e vertici regionali e provinciali delle Forze Armate, di Polizia e Soccorso pubblico.

Sono intervenuti numerosi Carabinieri in servizio ed in congedo con i loro familiari, le vedove e gli orfani assistiti dall’onaomac – Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari dell’Arma dei Carabinieri. Un momento particolarmente significativo è stato la lettura della “Preghiera del Carabiniere” da parete del Generale Corbellotti, accompagnato dal Custode Fra Massimo all’interno della “Porziuncola”. La ricorrenza festeggia, la Madonna “Virgo Fidelis”, nominata patrona dell’Arma dei Carabinieri nel 1949 da Papa Pio XII con un breve apostolico, in virtù della secolare tradizione dell’Arma di fedeltà alla Patria e alle Istituzioni e in analogia con il suo motto “Nei secoli fedele”. Non esistendo nella liturgia ufficiale della Chiesa un giorno dedicato al culto della Vergine Fedele, è stata scelta, per tale ricorrenza, la data del 21 novembre, giorno della presentazione di Maria Vergine al Tempio, concomitante anche con la “Giornata dell’Orfano” e coincidente con uno tra i più gloriosi e sanguinosi fatti d’arme della storia dei Carabinieri: la “Battaglia di Culqualber”, in Africa Orientale, nella quale, nel 1941, il 1° Gruppo Carabinieri Mobilitato resistette, per quasi 4 mesi, contro soverchianti forze nemiche inglesi e abissine, a difesa di importante caposaldo, subendo ingenti perdite ed ottenendo dai nemici l’Onore delle Armi.

Per l’eroica battaglia la Bandiera dell’Arma dei Carabinieri venne insignita della sua seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare, con motivazione letta dal Generale Corbellotti. La celebrazione eucaristica si è conclusa con la presentazione di un’iniziativa per la realizzazione di un’opera d’arte originale, raffigurante l’immagine della “Virgo Fidelis”, promossa ad inizio anno dall’Accademia delle Belle Arti “Pietro Vannucci di Perugia”, grazie al contributo della Direttrice, Prof.ssa Tiziana D’Acchille, e dall’Associazione Nazionale Carabinieri “Sezione Giuseppe Ugolini di Perugia”, attraverso un concorso artistico nazionale che ha visto la partecipazione di numerosi candidati provenienti da più parti d’Italia e il Patrocinio dell’Arma dei Carabinieri. L’opera vincitrice, mostrata per la prima volta al pubblico e realizzata da Andrea Dionigi, giovane artista Assisano ed ex allievo dell’Accademia delle Belle Arti perugina, per grato desiderio dell’Ordine dei Frati Minori, sarà prossimamente collocata, in via permanente, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli. La Virgo Fidelis è stata festeggiata anche in altri comuni della Regione, grazie alle iniziative dei Carabinieri in servizio e alle Sezioni distaccate dell’ANC, nonché a livello nazionale a Incisa Scapaccino in provincia di Asti, presso il Santuario dedicato alla patrona “Virgo Fidelis”.

MOTIVAZIONE DELLA MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE CONFERITA ALLA BANDIERA DELL’ARMA DEI CARABINIERI, PER I FATTI DI CULQUALBER (AFRICA ORIENTALE)

” glorioso veterano di cruenti cimenti bellici, destinato a rinforzare un caposaldo di vitale importanza, vi diventava artefice di epica resistenza. apprestato saldamente a difesa l’impervio settore affidatogli, per tre mesi affrontava con indomito valore la violenta aggressività di preponderanti agguerrite forze, che conteneva e rintuzzava con audaci atti controffensivi, contribuendo decisamente alla vigorosa resistenza dell’intero caposaldo, ed infine, dopo aspre giornate di alterne vicende, a segnare, per l’ultima volta in terra d’africa, la vittoria delle nostre armi. delineatasi la crisi, deciso al sacrificio supremo, si saldava graniticamente agli spalti difensivi e li contendeva al soverchiante avversario in sanguinosa, impari lotta corpo a corpo, nella quale comandante e carabinieri, fusi in un sol eroico blocco, simbolo delle virtù italiche, immolavano la vita perpetuando le gloriose tradizioni dell’arma”. (Africa Orientale Italiana 6 agosto 1941 – 21 novembre 1941)

