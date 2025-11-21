Il Gruppo giovanile di Costano dona 2500 euro alla Semente di Spello

Il Gruppo giovanile di Costano, promotore della storica Sagra della Porchetta, ha devoluto 2.500 euro alla cooperativa sociale La Semente di Spello, realtà impegnata nell’inclusione lavorativa e nel sostegno di persone con disturbi dello spettro autistico. Il contributo, frutto della serata inaugurale della cinquantesima edizione della manifestazione, è stato destinato all’acquisto di un attrezzo per la palestra riabilitativa del centro diurno della cooperativa.

La donazione rappresenta uno dei momenti più significativi dell’edizione 2025 della Sagra, inaugurata il 21 agosto con una serata speciale dedicata alla memoria delle origini della festa e alla comunità che ne ha custodito la tradizione per mezzo secolo. Un anniversario celebrato non solo con la consueta convivialità e i sapori tipici della porchetta costanese, ma anche con un gesto concreto di solidarietà, in linea con lo spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue il gruppo organizzatore.

“La Semente” opera da anni nelle campagne di Spello come struttura terapeutico-riabilitativa per giovani adulti con autismo. Il centro promuove percorsi di autonomia e inserimento sociale attraverso attività agricole, laboratori e progetti formativi. Il sostegno proveniente dalla sagra costanese si inserisce in un più ampio impegno di sensibilizzazione verso l’inclusione e la partecipazione, valori che il gruppo giovanile considera parte integrante della propria identità associativa.

Il presidente del Gruppo giovanile di Costano, Simone Bordichini, ha confermato l’avvenuto bonifico a favore della cooperativa, sottolineando come la scelta di devolvere parte del ricavato rispecchi il desiderio di legare la festa a un obiettivo di utilità collettiva. L’importo, consegnato nei giorni scorsi, servirà all’acquisto di un nuovo macchinario destinato all’attività motoria degli ospiti del centro, contribuendo a migliorare le loro condizioni di vita e le opportunità di partecipazione quotidiana.

La Sagra della Porchetta di Costano, nata negli anni Settanta come celebrazione popolare delle tradizioni contadine umbre, si è trasformata negli anni in un appuntamento di rilievo regionale, capace di attrarre visitatori da tutto il Centro Italia. L’edizione del cinquantenario ha visto una partecipazione straordinaria, confermando la vitalità di un evento che unisce gastronomia, musica e senso di appartenenza.

Con lo sguardo già rivolto al futuro, il Gruppo giovanile di Costano ha annunciato che la 51ª edizione della Sagra si terrà dal 21 al 30 agosto 2026, con un programma che continuerà a valorizzare la tradizione locale e a promuovere iniziative di solidarietà. L’impegno a sostenere realtà sociali del territorio rimarrà, anche nei prossimi anni, uno dei capisaldi del lavoro del gruppo, che rinnova così il proprio legame con la comunità e con il territorio umbro.

© Riproduzione riservata