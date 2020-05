Traffico aperto a Santa Maria, ma qualcuno ‘dimentica’ il pilomat

In un periodo di emergenza servirebbe attenzione ai dettagli, e alcuni cittadini commentano sarcastici

L’emergenza Covid-19 ha causato la riapertura della ztl di Santa Maria degli Angeli, ma nonostante il ‘traffico aperto’, non è passata inosservata questa mattina, domenica 25 maggio a Santa Maria degli Angeli, via Becchetti deserta e “chiusa” dal pilomat “dimenticato”, nonostante l’ordinanza abbia sospeso la chiusura del traffico nel tratto interessato della centralissima via angelana.

“Ordinanze abolite, pilomat.. ‘non avvertito’. Anche in questo caso ci vorrebbe un premio Nobel. Evviva il parroco!”, il commento sarcastico di un cittadino via Facebook intorno alle 10 di questa mattina. E anche l’opposizione attacca: “Mai vista tanta negligenza – commenta Moreno Fortini – sono senza parole”.

Una dimenticanza, quella sul traffico aperto, che avvenuta nelle prime ore del mattino che non ha reso proprio felici gli operatori commerciali della zona (ancora senza tavoli all’aperto fuori alle proprie attività) in un periodo già complicato di suo. Pochi i bar e le attività aperte nonostante i permessi concessi per le riaperture.

E il caso del pilomat, “abbassato” da un intervento dei vigili urbani sollecitati da un commerciante, non è isolato “visto che si alza a volte anche la sera quando non dovrebbe”. Servirebbe attenzione ai dettagli insomma, ora più che mai.