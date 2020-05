Expo Casa 2021, si farà dal 27 febbraio al 7 marzo a Umbriafiere

C’è una nuova data per Expo Casa 2021, il Salone nazionale Edilizia e Arredamento: la la XXXVIII edizione dell’esposizione si terrà presso il centro Umbriafiere di Bastia Umbra dal 27 febbraio al 7 marzo 2021.

Expo Casa 2020 si sarebbe dovuta tenere presso il centro Umbriafiere di Bastia Umbra, dall’1 all’8 marzo. Il pubblico avrebbe trovato “migliaia di soluzioni utili per soddisfare ogni esigenza e desiderio. Le tante aziende partecipanti – si leggeva nella descrizione dell’evento – presenteranno prodotti, tecnologie e idee in ogni ambito, dal settore del verde a quello dell’abbattimento delle barriere architettoniche”. Ma l’edizione 2020 è stata annullata a causa del Coronavirus.

Epta Confcommercio Umbria, società organizzatrice della manifestazione, è giunta a questa decisione prendendosi tutto il tempo utile per valutare con attenzione e prudenza la difficile situazione degli ultimi mesi, e ha scelto di far nascere direttamente Expo Casa 2021 per garantire il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi e le presenze di aziende e pubblico anche da fuori regione.

“Abbiamo preso questa decisione – dichiara Aldo Amoni, presidente di Epta – perché questa manifestazione è un indiscusso punto di riferimento, per visitatori, aziende ed operatori di settore da ben quattro decenni. Expo Casa rappresenta e continuerà a rappresentare qualità e innovazione e resterà strumento utile alle imprese di settore per promuoversi e dimostrare tutta la loro professionalità e capacità di rispondere alle esigenze dei clienti”.