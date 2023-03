Addio a Laura Buco, il cordoglio da Assisi e Bastia Umbra

Ha colpito anche Assisi e Bastia la morte di Laura Buco, giornalista coordinatrice Provinciale Forza Italia Perugia e già portavoce del sindaco di Perugia Andrea Romizi. Dal 2007 al 201 assessore a cultura, turismo e commercio di Deruta, aveva scoperto da qualche mese di avere un cancro e lascia il marito Alessio e due giovani bimbe.

Da Assisi una breve nota di cordoglio arriva da Forza Italia Assisi, che esprime “profondo dolore” per la morte di un’amica, prima ancora che di “un personaggio politico di rilievo, dai tempi dell’Università era parte attiva della politica regionale”.

Da Bastia Umbra le condoglianze dell’amministrazione comunale “per la prematura e dolorosa scomparsa di Laura Buco. A nome personale e dell’amministrazione comunale – scrive Paola Lungarotti – esprimo profondo dolore e cordoglio per la prematura scomparsa di Laura Buco, donna che ha saputo lasciare un forte segno della sua presenza in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di incontrarla. Alla sua famiglia, a cui ci stringiamo, le più sentite condoglianze, consapevoli che nulla può attutire l’immenso dolore. Il nostro cordoglio e’ rivolto anche al mondo politico regionale, in cui Laura ha apportato un innovativo e grande contributo, in particolare siamo vicini a tutti i suoi colleghi di partito, Forza Italia, in cui Laura ricopriva l’ importante ruolo di coordinatrice provinciale”.

