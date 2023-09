Aggredisce la ex insieme alla nuova compagna e alla mamma di lei: denunciati in tre per minacce e lesioni

Finisce male l’incontro nel parcheggio del supermercato tra due ex e la nuova compagna e la mamma di lui, nello specifico con tre persone (lui, la nuova compagna e la di lei mamma) per lesioni personali e minacce. Ad essere aggredita la ex di un 33enne italiano: proprio lui, insieme alla compagna 27enne e alla di lei mamma di 58 anni, è tra le persone denunciate.

Sul posto, a Santa Maria degli Angeli, sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Assisi guidati dal vicequestore Francesca Di Luca. La vittima ha riferito di essere stata avvicinata dalla 58enne che, dopo averla minacciata, l’aveva aggredita fisicamente unitamente all’ex compagno. In seguito, era sopraggiunta anche la 27enne che le aveva rivolto delle ingiurie e delle offese. Gli agenti hanno quindi sentito le controparti che hanno fornito una versione differente. Hanno infatti spiegato che la donna, dalla fine della relazione con l’ex compagno, aveva iniziato a tenere degli atteggiamenti molesti ed intimidatori nei confronti della coppia. Gli agenti, dopo aver informato le parti delle loro facoltà di legge hanno inserito l’evento nell’applicativo Scudo. La donna aggredita si è recata in ospedale per le cure del caso e ha presentato querela presso il commissariato di Assisi: di qui la denuncia per reati di lesioni personali e minacce.

© Riproduzione riservata