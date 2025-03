Aggredisce un minore fuori dal ristorante, denunciato dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Assisi hanno denunciato un 47enne del posto per l’ipotesi di reato di lesioni personali aggravate.

Secondo quanto ricostruito dai militari, basandosi sulle testimonianze dei presenti, l’uomo ha avuto una discussione per futili motivi all’interno di un ristorante del centro storico con un gruppo di giovani. Non contento, ha atteso che il gruppo uscisse dal ristorante, per poi aggredire uno di loro, un americano di 17 anni domiciliato presso il Convitto Nazionale di Assisi, colpendolo alla testa con un bastone trovato per terra.

Il giovane è stato soccorso da personale del 118, che lo ha trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Assisi, dove è stato medicato.

L’uomo, già noto per i suoi comportamenti violenti, è stato trovato poco dopo dai Carabinieri all’interno di un bar del centro mentre consumava bevande alcoliche, nonostante fosse gravato dal divieto di accesso a quell’esercizio commerciale.

Per i fatti descritti i Carabinieri lo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per lesioni personali aggravate.

