Al DigiPASS di Assisi il secondo appuntamento di NaturalMente Umbria dedicato al lavoro

Il secondo convegno di NaturalMente Umbria dedicato al lavoro dedicato all’equilibrio sociale e lavorativo, si svolgerà a Santa Maria degli Angeli presso il DigiPASS di Assisi. Assisi, infatti, è la patria di San Francesco, il quale introdusse la concezione del lavoro come grazia e non più come coercizione, aprendo alla collaborazione, allo scambio e alla relazione.

Questo incontro sarà incentrato quindi sul tema del lavoro affrontando appunto il concetto di grazia del lavoro, l’importanza della diffusione in azienda di pratiche eco-sostenibili condivise, il ruolo della formazione delle risorse umane, fino all’impiego del counseling organizzativo per il benessere delle persone. Anche in questo caso benessere è la parola d’ordine e, proprio sul concetto di lavoro, benessere e sostenibilità sarà incentrata la Tavola Rotonda che concluderà la giornata. A conclusione del Convegno, i partecipanti avranno l’opportunità di approfittare di un momento di networking davanti a un buon aperitivo.

NaturalMente Umbria è un progetto di TTreePhi in partnership con AboutUmbria ed è patrocinato da ANCI Umbria, AIDP, i Comuni di Assisi, Bettona, Norcia e Perugia, con il sostegno di Corebook Multimedia & Editoria, Grafox e Unoenergy. I prossimi appuntamenti di NaturalMente Umbria saranno il 5 aprile a Perugia -Vivere NaturalMente Eco dedicato alla ricostruzione di un’armonica connessione tra esseri umani e natura – e il 28 giugno a Norcia, con NaturalMente Api-sostenibile, appuntamento dedicato all’analisi del comportamento delle api in ottica biologica, psicologica e socio-antropologica.

PROGRAMMA DEL CONVEGNO LAVORO NATURALMENTE DIGNITOSO

Ore 10:00 (30 min) Accoglienza partecipanti

Ore 10:30 (15 min) Intro e finalità giornata + presentazione relatori (CEO di TTreePhi – Michelangelo Ceccarelli)

Ore 10:45 (45 min) La grazia del lavoro vissuta con gli occhi di Francesco (Frate minore, formatore aziendale e coach Marco Asselle)

Ore 11:30 (45 min) Pratiche eco-sostenibili nelle organizzazioni: verso una responsabilità condivisa (Esperto di sostenibilità aziendale Fabio Bortesi)

Ore 12:15 (60 min. circa, costo 5 euro) Visita guidata a Bònum. Storie e tradizioni del Piatto di Sant’Antonio presso lo spazio immersivo Digipass, previa prenoazione tramite il form sottostante.

Ore 13:00 Pranzo libero

Ore 14:30 (60 min) Investire sulle persone: la formazione come strumento di sostenibilità (Master Trainer e Facilitatore Risorse Umane Kevin Boyd)

Ore 15:30 (60 min) Benessere in azione: il counseling organizzativo per un’azienda attenta al valore delle persone (Counselor sistemico, HR e Recruiter Cinzia Bizzarri)

Ore 16:30 Pausa

Ore 16:45 (90 min) Lavoro, Benessere e Sostenibilità: un dialogo aperto per il futuro delle organizzazioni (Tavola Rotonda con l’Ing. Alessio Lutazi, AD di TSA spA e rappresentante AIDP Umbria, Laura Minni per Unoenergy, Massimo Paggi per la Giunta Comunale di Assisi e Fabiola De Toffol, PMP per Organica)

Ore 18:15 (30 min) Intervento finale partner e sponsor e domande pubblico

Ore 18:45 Fine convegno

Ore 19:00 Aperitivo finale di networking

