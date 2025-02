La maggioranza ad Assisi batte un colpo: “Patto avanti… verso un futuro di crescita e prosperità”

In vista delle elezioni - che dovrebbero tenersi l'11 maggio - definite strategie e programmi, c'era anche la presidente della Regione ed ex sindaca

“In vista delle elezioni amministrative della prossima primavera, la maggioranza uscente di Assisi si è riunita per definire le strategie e i programmi che guideranno la campagna elettorale. L’incontro, svoltosi in un clima di serena collaborazione, ha confermato la compattezza e la determinazione della coalizione nel proseguire il lavoro svolto negli ultimi anni a favore della città”. Lo si legge in una nota congiunta di Pd, Movimento 5 Stelle e delle due civiche di maggioranza, Assisi Domani e Assisi Civica.

“Un fatto particolarmente significativo dell’incontro – dicono i partecipanti – è stata la presenza di Stefania Proietti, ex Sindaca di Assisi e neo Presidente della Regione Umbria. La Presidente ha espresso la sua vicinanza e il suo sostegno all’amministrazione uscente, salutando con affetto i consiglieri comunali, gli assessori e i segretari locali dei partiti e delle liste civiche presenti. Ha ringraziato per il lavoro svolto durante il suo mandato, sottolineando l’importanza di una stretta collaborazione tra la Regione e il Comune e assicurando il massimo impegno da parte del governo regionale per rispondere alle esigenze della città e per contribuire alla sua crescita e sviluppo”.

“Durante la riunione, è stato sottolineato come la sinergia tra le diverse forze politiche e la componente civica abbia prodotto risultati tangibili e positivi per Assisi. La maggioranza uscente si presenterà all’appuntamento elettorale consapevole di un bilancio positivo e con la convinzione di poter offrire alla città un miglioramento continuo, positivo e dinamico nelle azioni e nei risultati. Fulcro del dibattito è stata la definizione della coalizione a sostegno del futuro candidato sindaco. Con entusiasmo, è stata ribadita la volontà di riproporre il modello vincente del “Patto Avanti per l’Umbria”, un’esperienza politica lungimirante che ha già dato prova di grande efficacia in tutta la regione. Forti di questo schema virtuoso, la coalizione si proporrà alle prossime elezioni con una compagine politica allargata e rafforzata rispetto a quella del 2021, accogliendo partiti e liste civiche che condividono i valori e gli obiettivi del “Patto Avanti” e che vorranno sostenere con convinzione il nostro candidato sindaco espressione del centro-sinistra unito e progressista. Questa non è solo un’alleanza elettorale, ma un progetto politico solido e strutturato, pronto a guidare Assisi verso un futuro di crescita e prosperità”.

“Forti del lavoro svolto e dei risultati ottenuti, la nostra maggioranza – conclude la nota – si ripresenterà agli elettori con la determinazione di proseguire il percorso intrapreso. La città di Assisi ha bisogno di continuità amministrativa per portare a compimento i progetti e gli obiettivi che abbiamo programmato nel 2021 e che sono oggi in fase di concreta attuazione. Il nostro impegno è quello di non disperdere il patrimonio di competenze e di esperienze acquisite, ma di valorizzarlo per affrontare le sfide future e per costruire un’Assisi ancora più vivibile”.

© Riproduzione riservata