Alberi e rami caduti con la neve: sulla Circonvallazione è ancora tutto per terra

“Sono state fatte varie segnalazioni sugli arbusti marci che incombono su quel percorso, ovviamente nessuno ha provveduto e, ovviamente, con la neve è cascato tutto”. Comincia così una segnalazione arrivata alla redazione di Assisi News per quanto riguarda i ‘danni’ da post neve: diversi i rami, gli alberi e gli arbusti caduti in tutto il territorio, che solo dal tardo pomeriggio di ieri i servizi operativi hanno provveduto a togliere.

Come spiegano i residenti della circonvallazione, “oltre alle segnalazioni non ascoltate, nessuno, in due giorni, ha pensato di levare i rami da terra, rendendo impraticabile il marciapiede. Le persone hanno perfino dovuto camminare in mezzo alla strada”. Nei giorni scorsi – dopo mesi di segnalazioni, anche da parte della Lega – la giunta sta correndo ai ripari: “Nei prossimi giorni inizieranno ad Assisi, a cura della Provincia di Perugia, i lavori di potature e gli interventi colturali sugli alberi di viale Vittorio Emanuele II, lungo la circonvallazione, strada regionale 147, dalla rotonda di fronte all’Istituto Serafico fino all’intersezione con la ex strada statale 444. L’intervento è di una certa consistenza perché interesserà ben 125 piante che saranno curate e sistemate nell’ambito di una riqualificazione globale del verde cittadino. L’opera ha anche l’obiettivo di mettere in sicurezza l’ambiente immediatamente circostante, in particolare la sede stradale, per evitare che eventuali rami secchi possano cadere accidentalmente. Questa azione promossa dalla Provincia rientra nelle linee guida per la gestione del verde urbano e nelle indicazioni per una pianificazione sostenibile”. Ma intanto il meteo, la neve il vento hanno fatto parte del lavoro: anche causando svariati disagi.

(La foto arrivata alla redazione di Assisi News è stata scattata nella giornata di ieri, 25 gennaio 2023)

