Linee telefoniche ko: tranciato un cavo della fibra, fuori uso cellulari e fissi

Linee telefoniche ko in gran parte di Assisi centro storico: fuori uso cellulari e fissi. Niente internet e niente chiamate da questa mattina giovedì 26 gennaio 2023: in gran parte del centro storico di Assisi molti utenti stanno vivendo il disagio per quello che sembrerebbe un guasto alla rete. Secondo le informazioni arrivate alla redazione di Assisi News si tratta di un danno provocato da terzi a un cavo in fibra: Tim, che non ha responsabilità ‘dirette’, sta comunque lavorando per risolvere il problema. “Sin dalla mattina l’azienda è in contatto con il Comune ed è in corso l’intervento per la riparazione”, fa sapere la compagnia telefonica. Non è ancora chiara la tempistica.

Segnalato da molti cittadini, al momento il problema ancora non è stato risolto: alla base della problematica potrebbe esserci come detto un guasto alla rete che creerebbe problemi di isolamento e difficoltà sul lavoro sia da postazioni fisse che mobili. Bloccata da segnalazioni pervenute in redazione, la rete Tim, con difficoltà a navigare anche – sempre da segnalazioni pervenute – via Fastweb. Nei giorni scorsi a causa delle forti nevicate erano giunte segnalazioni in merito ad interruzioni e cali di corrente, nel frattempo ripristinate. Si spera venga presto trovata una soluzione anche per la problematica odierna relativa alla rete internet in difficoltà.

A febbraio 2022 un precedente analogo: in quell’occasione il guasto alla telefonia fissa e alla rete dati Telecom aveva interessato il centro storico di Assisi e alcune zone delle frazioni. Allora, durante i lavori in corso da parte di una ditta che stava operando per conto della società Umbra Acque, era stato tranciato un cavo in fibra ottica che collega la centrale di comunicazioni di Assisi alla dorsale che collega Foligno e Perugia

Foto: Freepik

(Aggiornamenti nelle prossime ore)

