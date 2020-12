Albero e presepe 2020 all’ospedale di Assisi, si ripete la tradizione (foto)

Anche quest’anno i dipendenti del presidio ospedaliero di Assisi hanno pensato che, per far sentire ancora più l’atmosfera Natalizia, fosse necessario addobbare un grande albero di Natale utilizzando l’abete posto all’ingresso dell’ospedale. L’iniziativa per albero e presepe 2020 all’ospedale di Assisi è stata proposta alla Direzione Sanitaria che l’ ha accolta con entusiasmo. Si tratta di una tradizione che si ripete oramai da sei anni.

Gli infermieri ed autisti del Pronto Soccorso assisano, lavorando fuori dell’orario di servizio (anche in ore notturne) hanno realizzato artigianalmente gli addobbi dell’albero e della natività rappresentata ai piedi dello stesso. E, il 7 dicembre, albero e presepe 2020 all’ospedale di Assisi sono stati ‘inaugurati’. L’albero ha fili di luce e una stella in cima; sotto, c’è un presepe. Le due rappresentazioni sono state realizzate grazie all’impegno di tutte le componenti del nosocomio di Assisi.

Gli autisti, in collaborazione con il Comune, hanno addobbato l’albero e il presepe, sul bancale. Si è mossa anche la Misericordia di Assisi, che ha realizzato un piccolo presepe artigianale. Sempre gli operatori sanitari fanno sapere a chi usufruisce dei servizi dell’ospedale che il bar della struttura sarà aperto dalle 7 alle 15 il 24 e il 31 dicembre 2020, mentre nei giorni di Natale, Santo Stefano, primo dell’anno ed Epifania 2021 la struttura sarà chiusa.

Intanto oggi è il termine ultimo per la presentazione della domanda da compilare su apposito modulo e inviare a mezzo posta ordinaria o posta elettronica ([email protected]). Il Concorso è un appuntamento bandito dal Comune di Assisi per premiare i presepi allestiti in Assisi centro, a Santa Maria degli Angeli e Rivotorto, nelle piazze, lungo le strade o negli angoli delle vie dove sono visibili ai passanti. Lo scopo fondamentale dell’iniziativa è non solo ricordare che il presepe è una delle più radicate tradizioni natalizie ma anche il simbolo del messaggio francescano. A coloro che presentano domanda (cittadini, associazioni, enti e scuole) è richiesto un buon livello artistico sia nell’esecuzione dell’opera che nell’ambientazione della stessa; è ammessa qualsiasi tecnica con esclusione di grafica e pittura. I presepi dovranno rimanere esposti al pubblico ininterrottamente dalle 9 alle 19 di tutti i giorni, dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021.